Назвал "исконно русским" городом: таксист в Харькове обругал пассажирку из-за украинского языка
Источник:фейсбук Дарьи Конох
В Харькове девушка, которая ехала в такси, разговаривала на украинском и призналась, что русский знает плохо. На это таксист начал обзывать ее "бандеровкой" и сказал, что в Харькове людей заставляют говорить на украинском.
Неприятный инцидент с таксистом Дарья Конох описала на своей странице в фейсбуке. Отмечает: все началось с того, что разговаривала по телефону по-украински.
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"Харьков – исконно русский"
Как рассказывает пассажирка, на странные вопросы таксиста о языке ответила, что украинский – это ее родной, а русский она знает плохо. Дальше водитель решил обругать девушку, унижая советскими и имперскими клише.
Следующие 20 минут поездки я слушала, что я бандеровка, чтобы я ехала в Бандерштат (пошутила, что как раз еду 8 числа на фест в Луцке "Бандерштат" и что его тоже приглашаю). Выслушала столько хейта по поводу украинского,
– рассказала Дарья.
К тому же мужчина сказал, что Харьков является "исконно русским городом", а украинский здесь навязывают и заставляют на нем говорить.
Девушка обратилась с жалобой в службу такси Uklon, из которой был этот водитель. Поэтому ей сказали, что проведут с мужчиной беседу.
Недавние речевые скандалы
- Сеть чуть ли не ежедневно взрывается скандалами из-за языкового вопроса. В разных городах обнаруживаются люди разного возраста, которые выражают пренебрежение к украинскому.
- Тем не менее, по большей части после общественного резонанса эти люди либо публично извиняются, либо их увольняют.
- В Харькове уволили продавщицу киоска "Колосья. Долина вкуса", которая отказалась обслуживать клиентку на украинском языке. Женщина заявила, чтобы та "катилась в Бандерштадт".
- В тиктоке девушка под ником Maidiee пожаловалась, что не может готовиться спокойно к ВНО. Она заявила, что не может ломать себе мозг.
- В Киеве работница отдела кадров компании Columb Trade попала в громкий скандал из-за отказа девушке в трудоустройстве из-за языка. Она придумала "корпоративную культуру", согласно которой украиноязычным людям в фирме не место.