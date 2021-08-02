В Каменском таксист облил зеленкой пассажира: решил наказать – фото

В Каменском Днепропетровской области таксист облил своего пассажира зеленкой. Это случилось, потому что тот якобы не оплатил проезд. Инцидент произошел вечером 31 июля.

На фото с места происшествия видно, что жидкость попала мужчине в глаза. Автор сообщения отметил, что пострадавший практически превратился в Шрека, то есть полностью позеленел.

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Мужчина, которого водитель такси облил зеленкой / Фото Евгения Крохмаля

Скривился и держался за глаза

Сообщают, что облил зеленкой мужчину водитель службы такси 881. Это случилось примерно в 22:30.

Почему водитель именно так решил наказать, вероятного правонарушителя – неизвестно. На фото пострадавший сильно скривлен и держится за глаза. Следует отметить, что ни на одной из 3 фотографий он их не раскрывает.

Могут ли за такое наказать?

В Украине существует закон о самоуправстве. Он предусматривает различные варианты наказания: штраф до 850 гривен, 2 года исправительных работ или даже до 3 месяцев ареста.



Поэтому, если вы заметили правонарушение или стали его жертвой, не стоит пытаться наказать "виновных". Следует лишь позвонить правоохранителям, чтобы это сделали в установленном законом порядке.



Потерпевший после обливания зеленкой в Каменском / Фото Евгения Крохмаля