Девушке удалось убежать от нападавшего. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Тернопольскую областную прокуратуру.

Смотрите также На Тернопольщине 19-летняя роженица бросила новорожденного сына на улице – ее нашла полиция

Таксист пытался изнасиловать несовершеннолетнюю пассажирку в Тернополе

Чтобы добраться домой девушка заказала такси через приложение "Uklon". Авто прибыло в район Нового Света.

Водитель довез пассажирку до места назначения, но вместо того, чтобы выпустить, заблокировал дверь и полез к ней целоваться и прикасаться. Девушка застыла от страха и не знала, что делать.

Тогда ей позвонила мама, чтобы узнать, когда она будет дома, почему задерживается. После этого она смогла выйти из машины.

Девушка сразу рассказала о домогательствах матери и сестре, они обратились в полицию. Водителя такси задержали через несколько часов.

В суде мужчина частично признал вину. Вынося приговор, суд учел, что тот имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка и не имел судимостей ранее.

Ему назначили наказание – 5 лет лишения свободы. Однако пока приговор не вступил в силу, мужчина может подать апелляцию.