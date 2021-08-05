В Одессе таксист Uklon угрожал пистолетом другому водителю: видео

В Приморском районе Одессы 4 августа у водителя службы такси Uklon возник конфликт с водителем автомобиля Pugeot. Во время него таксист сначала бил оппонента, а потом вообще угрожал пистолетом.

Инцидент произошел на спуске к 10 станции Большого Фонтана. Об этом сообщили очевидцы, которые также обнародовали видео с места.

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Сперва пробовал бить

На записи видно, что таксист стоит возле транспорта и кричит на водителя. Это длится около минуты. Затем грубиян отошел на несколько секунд. Однако вернулся, пропихнул руку в открытый автомобиль и, вероятно, ударил оппонента.

Когда водитель Pugeot открыл дверь и вышел, таксист пошел к своему авто. Оттуда он вернулся с пистолетом, который направил на потерпевшего.

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Почему случился этот конфликт – неизвестно. Журналисты 24 канала пытались связаться с полицией, чтобы узнать, обращались ли к правоохранителям относительно этого инцидента. Однако, к сожалению, в отделе коммуникации полиции Одесской области не берут трубку.