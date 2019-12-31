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      Таксист, который насиловал женщин в Киеве, получил приговор суда: 8 лет в тюрьме

      19 Читати новину українською
      Таксиста-насильника приговорили к 8 годам / Иллюстративное фото (pixabay)

      Таксиста-насильника, который надругался над двумя женщинами и ограбил их, приговорили к 8 годам лишения свободы.

      Обвинительный приговор 29-летнему мужчине за сексуальное насилие в отношении двух женщин, а также за грабежи и кражи – 8 лет лишения свободы. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры Киева.

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      Что известно о преступлениях таксиста-насильника

      таксист
      Задержанный таксист-насильник / Фото НПУ

      Девушка села в такси в районе Академгородка (не по вызову – поймала на улице). Но водитель поехал не по указанному адресу, а в лесополосу, и там изнасиловал пассажирку. А потом заставил ее перевести 4,5 тысячи гривен на свой счет, отобрал мобильный телефон и скрылся.

      • Днем ранее этот же таксист изнасиловал 30-летнюю женщину и ограбил ее на 5 тысяч гривен.
      • Позже следствие установило, что этот же человек с апреля по июнь 2019 совершил несколько краж в хостеле и магазине более чем на 16 тысяч гривен.

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      215
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Изнасилование Новости Киева Прокуратура Киева Полиция Криминальные новости
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