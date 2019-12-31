Таксист, который насиловал женщин в Киеве, получил приговор суда: 8 лет в тюрьме

Таксиста-насильника, который надругался над двумя женщинами и ограбил их, приговорили к 8 годам лишения свободы.

Обвинительный приговор 29-летнему мужчине за сексуальное насилие в отношении двух женщин, а также за грабежи и кражи – 8 лет лишения свободы. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры Киева.

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Что известно о преступлениях таксиста-насильника

В ночь с 30 на 31 июля 2019 таксист на автомобиле с наклейками Uklon изнасиловал и ограбил в Киеве 25-летнюю женщину. Злоумышленника задержали в тот же день.



Задержанный таксист-насильник / Фото НПУ

Девушка села в такси в районе Академгородка (не по вызову – поймала на улице). Но в одитель поехал не по указанному адресу, а в лесополосу, и там изнасиловал пассажирку. А потом заставил ее перевести 4,5 тысячи гривен на свой счет, отобрал мобильный телефон и скрылся.

Днем ранее этот же таксист изнасиловал 30-летнюю женщину и ограбил ее на 5 тысяч гривен.

Позже следствие установило, что этот же человек с апреля по июнь 2019 совершил несколько краж в хостеле и магазине более чем на 16 тысяч гривен.