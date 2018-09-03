Таксист нашел неанонсированный смартфон Google Pixel 3 XL у себя в авто

В США водитель сервиса Lyft после выполнения одного из заказов обнаружил на заднем сидении своего авто смартфон Google Pixel 3 XL. Отметим, что "корпорация добра" официально еще не представила смартфон, а презентацию запланировали только на 9 октября.

Об этом сообщает PhoneArena.

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Сначала водитель был убежден, что это его собственный телефон – Pixel 2 XL, однако надпись на задней крышке несколько удивила мужчину. Водитель под ником Anonymous Alligator заметил, что сразу вернул устройство владельцу.

Сообщается, что на смартфоне имеется прозрачная защитная крышка, однако гаджет, безусловно, напоминает устройство Pixel 3 XL, который ранее был замечен на шпионских фото. Среди характерных деталей: сканер отпечатков пальцев сзади и одинарная основная камера.

Предполагаемый дизайн смартфона Google Pixel 3 XL

Кроме того, Google Pixel 3 XL, по предварительной информации, получит процессор Qualcomm Snapdragon 845, 4 ГБ оперативной памяти, Android 9 Pie "из коробки". Новинку оснастят дисплеем с диагональю 6,2 дюйма или больше, а Pixel 3 получит экран на 5,5 дюймов.

Новые смартфоны Google Pixel 3 и Pixel 3 XL представят 9 октября и по информации инсайдеров на полки магазинов они попадут с ценником 649 долларов (около 17 180 гривен) и 749 долларов (около 19 830 гривен) соответственно.

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