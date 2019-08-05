Таксист приковал цепью пассажира, который задолжал ему 7 тысяч гривен

В Киево-Святошинском районе таксист приковал мужчину цепью за задолженность, которая возникла после поездки. Пассажир провел в неволе 7 часов.

Инцидент случился в селе Софиевская Борщаговка, об этом сообщает пресс-служба национальной полиции в Киевской области.

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В Киеве мужчина сделал заказ в такси, с просьбой завезти его в город Сумы. Не доехав до пункта назначения, таксист попросил рассчитаться за поездку. Однако пассажир сообщил, что на его счете нет денег. Водитель пошел ему навстречу и отвез в ближайшее отделение банка. Однако выяснилось, что у мужчины и так долг в банке, поэтому никаких денег получить не удалось.

Узнав об этом, решили вернуться в Киев. Однако в столице также не удалось найти человека, который смог бы оплатить услугу такси.

Пассажир задолжал за поездку 7 тысяч гривен. Недолго думая, таксист отвез мужчину в собственный гараж в родном селе, после чего надел ему на ногу цепь и закрыл.



Таксист закрыл в подвале пассажира за долг

В подвале мужчина нашел инструменты, благодаря которым смог освободить себя после 7 часов в неволе.



Таксист посадил на цепь пассажира-должника



Против мужчины открыто дело из-за незаконного лишения свободы или похищения человека

Горе-таксисту грозит до пяти лет лишения свободы.