Таксист заставил пассажира умыться зеленкой из-за неуплаты за проезд в Запорожье: видео

В Запорожье таксист оригинально наказал пассажира, который не оплатил проезд, потому что не было денег. Водитель вручил пассажиру бутылочку зеленки и приказал умыться ею.

Горе-пассажир выполнил приказ и сильно смазал лицо зеленкой. Этот процесс зафиксировали на видео и опубликовали в сети, сообщает местное издание "Суббота плюс". Смотрите также фото и видео: Пьяные работники СТО разбили авто клиента Мысли жителей Запорожья об инциденте разделились: одни поддержали водителя, другие радовались, что он не избил пассажира, а третьи спрашивали, почему водитель не вызвал полицию. Смотрите видео, как таксист заставил пассажира умыться зеленкой: