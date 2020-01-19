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      Таксист заставил пассажира умыться зеленкой из-за неуплаты за проезд в Запорожье: видео

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      В Запорожье пассажиру-"зайцу" пришлось умыться зеленкой / pikabu.ru (иллюстративное фото)

      В Запорожье таксист оригинально наказал пассажира, который не оплатил проезд, потому что не было денег. Водитель вручил пассажиру бутылочку зеленки и приказал умыться ею.

      Горе-пассажир выполнил приказ и сильно смазал лицо зеленкой. Этот процесс зафиксировали на видео и опубликовали в сети, сообщает местное издание "Суббота плюс".

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      Мысли жителей Запорожья об инциденте разделились: одни поддержали водителя, другие радовались, что он не избил пассажира, а третьи спрашивали, почему водитель не вызвал полицию.

      Смотрите видео, как таксист заставил пассажира умыться зеленкой:

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Курьезные новости Новости Запорожья Транспорт
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