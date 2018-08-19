Таксисту "под кайфом", из-за которого погибла пассажирка, избрали меру пресечения

Шевченковский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры Киева и избрал меру пресечения водителю такси, который управлял автомобилем под действием наркотиков и спровоцировал ДТП, в котором погибла пассажирка.

17 августа на Борщаговке в Киеве произошло смертельное ДТП с участием такси, в котором погибла женщина-пассажир.

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Водитель такси, как выяснилось впоследствии, находился под действием наркотических средств и на большой скорости врезался в бетонный блок.

Пассажирка такси, сидевшая на заднем сидении, умерла в машине скорой помощи.

19 августа горе-таксисту суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без залога,

– цитирует издание "УНН" пресс-секретаря столичной прокуратуры Надежду Максимец.

Мужчине объявили подозрение по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения со смертельным исходом.