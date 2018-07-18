Талантливая Злата Огневич поразила акробатическим трюком: фото
Украинская певица Злата Огневич отправилась в мировое турне. В роскошном Торонто звезда посреди улицы продемонстрировала свои акробатические умения.
Популярная певица Злата Огневич стала приглашенной гостьей на конкурсе красоты "Miss Ukrainian Canada 2018". Звезда представила свои зажигательные хиты и лирические песни. Украинская диаспора в Канаде встретила овациями талантливую артистку.
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Злата Огневич на выступлении в Торонто
Несмотря на насыщенный день Злата Огневич нашла время для прогулки по канадскому городу. В Торонто звезда вместе со своей командой приняла участие в экскурсии по окенариуму, а также посетила знаменитый Ниагарский водопад.
Злата Огневич возле Ниагарского водопада
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Не обошла вниманием волшебная Злата и оригинальный дом, который, по замыслу архитектора, выглядит перевернутым и покосившимся. Подчеркнуть особенность здания певица решила акробатическим трюком – она с легкостью стала на голову, удивив местных жителей.
Акробатический трюк Златы Огневич