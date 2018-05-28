20:06
28 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
13°C
26°C 7°C
  • вторник
    25°C 12°C
  • среда
    26°C 11°C
  • четверг
    27°C 15°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ СБИТЫЙ "БОИНГ 777" СЕРГЕЙ СТЕРНЕНКО УБИЙСТВО ДЕПУТАТА ГУРЫ В ЧЕРКАССАХ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Взрослые дети России. Тропинка дешевле, чем дорога
Вєсті Кремля
00:23, 27 мая
Вести.UA. Жир. Княжеские сутки в ВР. Белуччи по-украински
Вєсті.UA
19:27, 26 мая
Какую большую игру под названием
ЦРУ
09:00, 25 мая
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 мая
Вспомнить Все. Поход в поликлинику
Згадати все
22:49, 25 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ СБИТЫЙ "БОИНГ 777" СЕРГЕЙ СТЕРНЕНКО УБИЙСТВО ДЕПУТАТА ГУРЫ В ЧЕРКАССАХ

Талантливой Кайли Миноуг – 50: топ-5 самых известных песен певицы

53 Читати новину українською
Кайли Миноуг – 50: топ-5 песен певицы
Кайли Миноуг – 50: топ-5 песен певицы

Популярная певица из Австралии Кайли Миноуг покорила весь мир своим нежным голосом и нетипичной манерой исполнения песен. Сегодня, 28 мая, звезде исполняется 50 лет. В юбилейную дату 24 канал решил сделать подборку самых известных песен артистки.

Свой день рождения Кайли Миноуг решила отметить скромно в кругу близких друзей. Для праздничного обеда артистка выбрала уютный ресторан в Лондоне. Кайли Миноуг засветила платье необычного покроя, которое очень подходило ей.

Читайте также: Кайли Миноуг в мини-платье отметила 50-летие танцами на кровати


Кайли Миноуг перед празднованием дня рождения

И так, начинается новое десятилетие. Я несколько благодарна за то, что встретила этот праздник,
– трогательно написала Кайли Миноуг.

Но даже в свой день рождения артистка не прекращает работать. Звезда накануне юбилея представила новый клип на песню "Golden", который символически вошел в список лучших работ Кайли Миноуг.

Смотрите клип Кайли Миноуг на песню "Golden" (видео):

 

Среди многочисленного доработка певицы Кайли Миноуг песня "Can not Get You Out Of My Head" занимает видное место. Трек вошел в 8 студийный альбом звезды и разошелся тиражом в 4 миллиона. В течение месяца песня звучала на всех радиостанциях и занимала первую ступень в мировых рейтингах.

Смотрите видео клипа Кайли Миноуг на песню "Can not Get You Out Of My Head":

 

Читайте также: Кайли Миноуг провела урок танцев для голливудского "Шерлока": смешное видео

В пятерку лучших песен талантливой Кайли Миноуг невозможно не включить трек под названием "In Your Eyes", ведь именно с этой песней часто ассоциируется имя артистки. К написанию известной песни присоединилась и сама певица.

Смотрите видео клипа Кайли Миноуг на песню "In Your Eyes":

 

Одна из самых мотивирующих песен в творчестве Кайли Миноуг – "Get Outta My Way". Горячий трек настолько понравился поклонникам певицы, что видео получило более 19 миллионов просмотров на YouTube.

Смотрите видео клипа Кайли Миноуг на песню "Get Outta My Way":

 

Кайли Миноуг в основном предстает перед сторонниками в элегантных нарядах, однако в ее творчестве также есть место и для обаяния. Так, звезда потрясла всех выпуском клипа на песню "All the Lovers", что в переводе означает "Все – любовники". На такую пикантную тему режиссер Джозеф Кан снял соответствующее видео, которое соединило сексуальность, веселье, любовь и страсть.

Смотрите видео клипа Кайли Миноуг "All the Lovers":

 

Теги: Музыка LifeStyle
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Комфортный отдых для всей семьи в Украине: топ-5 мест
сегодня, 19:02 Комфортный отдых для всей семьи в Украине: топ-5 мест
Анастасія Ковач-Петрушенко 240
Киев прошел тест на европейскость: как прошла Лига чемпионов
сегодня, 16:01 Киев прошел тест на европейскость: как прошла Лига чемпионов
Юрій Бутусов 1746
Совковое детство – вся правда про СССР и детей в нем
сегодня, 11:57 Совковое детство – вся правда про СССР и детей в нем
Блог Медіа 2791
Еда и коммуналка: на что больше всего тратятся украинцы и почему это важно
сегодня, 10:12 Еда и коммуналка: на что больше всего тратятся украинцы и почему это важно
Соломія Ніколайчук 625
Почему мода в
сегодня, 08:39 Почему мода в "ЛНР" не в моде?
Ольга Черненко 3049
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук