Талантливой Кайли Миноуг – 50: топ-5 самых известных песен певицы

Популярная певица из Австралии Кайли Миноуг покорила весь мир своим нежным голосом и нетипичной манерой исполнения песен. Сегодня, 28 мая, звезде исполняется 50 лет. В юбилейную дату 24 канал решил сделать подборку самых известных песен артистки.

Свой день рождения Кайли Миноуг решила отметить скромно в кругу близких друзей. Для праздничного обеда артистка выбрала уютный ресторан в Лондоне. Кайли Миноуг засветила платье необычного покроя, которое очень подходило ей.

Читайте также: Кайли Миноуг в мини-платье отметила 50-летие танцами на кровати



Кайли Миноуг перед празднованием дня рождения

И так, начинается новое десятилетие. Я несколько благодарна за то, что встретила этот праздник,

– трогательно написала Кайли Миноуг.

Но даже в свой день рождения артистка не прекращает работать. Звезда накануне юбилея представила новый клип на песню "Golden", который символически вошел в список лучших работ Кайли Миноуг.



Смотрите клип Кайли Миноуг на песню "Golden" (видео):

Среди многочисленного доработка певицы Кайли Миноуг песня "Can not Get You Out Of My Head" занимает видное место. Трек вошел в 8 студийный альбом звезды и разошелся тиражом в 4 миллиона. В течение месяца песня звучала на всех радиостанциях и занимала первую ступень в мировых рейтингах.



Смотрите видео клипа Кайли Миноуг на песню "Can not Get You Out Of My Head":

Читайте также: Кайли Миноуг провела урок танцев для голливудского "Шерлока": смешное видео

В пятерку лучших песен талантливой Кайли Миноуг невозможно не включить трек под названием "In Your Eyes", ведь именно с этой песней часто ассоциируется имя артистки. К написанию известной песни присоединилась и сама певица.



Смотрите видео клипа Кайли Миноуг на песню "In Your Eyes":

Одна из самых мотивирующих песен в творчестве Кайли Миноуг – "Get Outta My Way". Горячий трек настолько понравился поклонникам певицы, что видео получило более 19 миллионов просмотров на YouTube.



Смотрите видео клипа Кайли Миноуг на песню "Get Outta My Way":

Кайли Миноуг в основном предстает перед сторонниками в элегантных нарядах, однако в ее творчестве также есть место и для обаяния. Так, звезда потрясла всех выпуском клипа на песню "All the Lovers", что в переводе означает "Все – любовники". На такую пикантную тему режиссер Джозеф Кан снял соответствующее видео, которое соединило сексуальность, веселье, любовь и страсть.



Смотрите видео клипа Кайли Миноуг "All the Lovers":