Талантливый фотограф показал Бангкок с необычного ракурса: яркие снимки
Немецкий фотограф и дизайнер Роберт Гетцфрид сделал оригинальную фотосессию в столице Таиланда, осветив будни местных жителей с высоты птичьего полета. Необычный ракурс добавил снимкам загадочность и прославил художника.
Свои работы фотограф публикует на Instagram-странице.
На отдыхе в Таиланде мужчина решил воплотить свою идею – показать город с нетипичного ракурса. Для этого Роберт Гетцфрид выбрал именно столицу солнечной страны – Бангкок.
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Мужчина снимал обычных людей, которые ходили по городу, решая свои дела. Так, обыденные ситуации показали невероятный колорит. Съемку фотограф проводил с помощью дрона.
"В некотором смысле, эти люди – это не что иное, как графические элементы, которые нарушают структуру земли. Если какой-то человек счастливый, грустный или с другим настроением – это не показывают изображения. У меня есть история на каждую отдельную картинку. Это, как правило, связано со звуками, которые я слышал, запахами, которые ощущал, и вещами вокруг, пока я делал этот кадр", – рассказал Роберт Гетцфрид.