Талантливый фотограф показал Бангкок с необычного ракурса: яркие снимки

Немецкий фотограф и дизайнер Роберт Гетцфрид сделал оригинальную фотосессию в столице Таиланда, осветив будни местных жителей с высоты птичьего полета. Необычный ракурс добавил снимкам загадочность и прославил художника.

Свои работы фотограф публикует на Instagram-странице.

На отдыхе в Таиланде мужчина решил воплотить свою идею – показать город с нетипичного ракурса. Для этого Роберт Гетцфрид выбрал именно столицу солнечной страны – Бангкок.

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Мужчина снимал обычных людей, которые ходили по городу, решая свои дела. Так, обыденные ситуации показали невероятный колорит. Съемку фотограф проводил с помощью дрона.

"В некотором смысле, эти люди – это не что иное, как графические элементы, которые нарушают структуру земли. Если какой-то человек счастливый, грустный или с другим настроением – это не показывают изображения. У меня есть история на каждую отдельную картинку. Это, как правило, связано со звуками, которые я слышал, запахами, которые ощущал, и вещами вокруг, пока я делал этот кадр", – рассказал Роберт Гетцфрид.

Допис, поширений Robert Götzfried (@robertgoetzfried) 16 Бер 2018 р. о 2:44 PDT

Допис, поширений Robert Götzfried (@robertgoetzfried) 6 Бер 2018 р. о 12:29 PST

Допис, поширений Robert Götzfried (@robertgoetzfried) 2 Бер 2018 р. о 12:31 PST

Допис, поширений Robert Götzfried (@robertgoetzfried) 20 Лют 2018 р. о 2:50 PST

Допис, поширений Robert Götzfried (@robertgoetzfried) 16 Лют 2018 р. о 1:36 PST

Допис, поширений Robert Götzfried (@robertgoetzfried) 15 Лют 2018 р. о 5:23 PST

Допис, поширений Robert Götzfried (@robertgoetzfried) 11 Лют 2018 р. о 9:28 PST

Допис, поширений Robert Götzfried (@robertgoetzfried) 1 Лют 2018 р. о 8:15 PST