Талантливый гонщик погиб в результате наезда авто под управлением женщины в Харькове (18+)

Вечером 6 июля на проспекте Независимости в Шевченковском районе Харькова произошло смертельное ДТП – 58-летняя водитель внедорожника Toyota совершила наезд на 19-летнего парня на велосипеде. В итоге тот, не приходя в сознание, скончался в больнице.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Харьковской области.

Читайте также: Молодая рекордсменка мира погибла в ужасном ДТП в России: виновник – 17-летний без прав

"По предварительным данным, 58-летняя водитель автомобиля Toyota совершила наезд на парня, который передвигался на велосипеде. В тяжелом и бессознательном состоянии он был доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Не приходя в сознание, 19-летний харьковчанин умер", – отмечают правоохранители.

Добавим, что информация о событии внесена в Единый реестр досудебных расследований по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

Как пишет на своей странице в Facebook активист Антон Сосницкий, в вышеупомянутом ДТП погиб Андрей Бессонов.

По его словам, наезд совершила Ольга Котова, родившийся 12 июля 1960 года, а управляла она Toyota Prado серого цвета с номерным знаком АХ5997ВК.

"Единственное сообщение в сети Facebook, которую опубликовал свидетель этого события, было удалено по непонятным причинам", – говорит он.

Также активист обнародовал фото с места аварии. На кадрах видно, что рядом с женщиной на пассажирском сиденье находится несовершеннолетний парень.

Пользователи в соцсетях в свою очередь утверждают, что ДТП произошло при въезде в областную больницу: внедорожник сбил и переехал велосипедиста, а затем вылетел на бордюр, однако машину "остановило" дерево.

Читайте также: КАМАЗ сбил троих велосипедистов в Херсоне: спортсменка с инвалидностью погибла на месте

К слову, на официальном сайте Федерации мотоциклетного спорта Украины подтвердили смерть Бессонова, правда его здесь называют "перспективным спортсменом, мотогонщиком и тренером по мотокроссу". Также в сети можно найти фото, на которых погибший позирует рядом с мотоциклом.



Андрей Бессонов был мотогонщиком и тренером по мотокроссу

"В пятницу, 6 июля 2018 года, в результате несчастного случая трагически погиб молодой перспективный спортсмен, мотогонщик, тренер по мотокроссу Андрей Бессонов. Федерация мотоспорта Украины выражает свои искренние соболезнования родным и близким!" – отмечает пресс-служба организации.

Напомним, в середине мая во время соревнований в Италии в жуткое ДТП попал 19-летний мотогонщик из Одессы Николай Калинин, в результате чего спортсмен получил существенные травмы, однако остался жив.