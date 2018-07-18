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Талантливый художник создал необычную серию фото Египта

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Все привыкли видеть страны и самые красивые места мира с типичного ракурса, ведь именно такими снимками пестрит сеть. Однако художник Мохаммед Салах решил необычно показать красоту Египта.

Роскошные здания, захватывающая природа и колоритные жители – на это, в первую очередь, обращают внимание туристы, которые впервые попадают к незнакомую им страну. Чтобы привлечь отдыхающих в Египет, тамошний художник Мохаммед Салах сделал серию креативных фото, в которых необычно показал красоту государства.

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Художник избрал для фотографий нарисованные картинки на обычной белой бумаге. Мохаммед Салах нарисовал девушек в стильном наряде. Египтянин намеренно не добавлял цветов в одежду красавиц, чтобы красота природы сделала это за него. Для этого мужчина аккуратно вырезал отверстия на месте наряда нарисованных модниц и стильно подобрал место для снимков. Результаты фотосессии уже покорили сеть.

Теги: LifeStyle Фотоновости Исскусство Египет Путешествия
Источник: 24 Канал
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