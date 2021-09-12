"Талибан" ограничивает права женщин, Марш за животных в 30 городах Украины – видео недели

Террористы "Талибана" продолжают ограничивать права людей. Отныне в Афганистане женщины не смогут заниматься определенными видами спорта. В 30 городах 5 сентября украинцы будут вышли на марш за животных. Они выдвинули требования к президенту.

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Талибы увеличивают запреты

В Кабуле женщины вышли на массовые протесты, чтобы защитить свои права, однако их разогнали слезоточивым газом. Несмотря на то, что талибы якобы обещали не ограничивать их права и даже разрешили работать и учиться, в стране растет уровень насилия.

Женщины в Афганистане оказались в опасности из-за "Талибана": смотрите видео

Украинцы стремятся защитить животных

В столице Украины и еще 29 городах, а также в Антарктиде, 5 сентября одновременно провели Марш за животных. Инициаторы мероприятия выдвинули свои требования власти. Они стремятся привлечь внимание общественности к острой необходимости защиты животных от жестокости.

Марш за животных провели в крупных городах Украины: смотрите видео

Во Львове пропал кот Садового

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил 7 сентября об исчезновении кота Левчика, который живет прямо в приемной главы города. К поиску присоединились горожане, поэтому животное удалось отыскать. Кот в мэрии появился еще в сентябре 2020 года.

Из мэрии Львова 7 сентября пропал кот Левчик: смотрите видео

Старт предвыборной кампании в Харькове

В Харькове 11 сентября официально началась борьба за кресло мэра. По мнению специалистов, главными претендентами являются Михаил Добкин и Игорь Терехов. В то же время возможность кандидатуры Арсена Авакова пока не предполагают.

В Харькове официально стартовала предвыборная кампания: смотрите видео

Работа после встречи Зеленского с Байденом

Сразу после встречи Владимира Зеленского и Джо Байдена в Вашингтоне, началась активная работа над выполнением предыдущих договоренностей. В частности говорится о формировании зоны свободной торговли между США и Украиной.

Украина и США готовят документы для создания зоны свободной торговли: смотрите видео