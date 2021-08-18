Талибы открыли огонь по людям, вышедшим на поддержку национального флага: есть жертвы

Боевики "Талибана" начали стрелять по митингующим, которые вышли на акцию поддержки национального флага в афганской провинции Нангархар. Уже есть убитые и раненые.

Десятки людей вышли на улицы, держа флаг в руках. Афганцы проводили мирную акцию, когда талибы начали стрелять. В сети появилось видео, на которых слышны звуки выстрелов.

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Есть жертвы

После этого демонстранты начали бежать. Однако, по предварительной информации, жертв избежать не удалось. СМИ сообщают об убитых и раненых, среди которых есть и журналисты. Пока неизвестно, сколько именно человек погибли.

Афганцы вышли в поддержку флага, смотрите видео:

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