У російському Єкатиренбурзі Міністерство оборони здавало свої приміщення для "салону еротичного масажу". Бордель функціонував у будівлі, де проживали звичайні громадяни.

Саме місцеві мешканці забили на сполох, коли до верхніх поверхів почали доноситися характерні звуки роботи повій. Люди також скаржилися на гучну музику і стукіт каблуків.

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Поліція не змогла допомогти

Жителі будинку неодноразово зверталися до поліції з проханням вжити заходів.

Правоохоронці декілька разів приходили у салон з перевірками, але не могли знайти доказів протиправної діяльності.

"Там повійна"

Одна з мешканок впевнено заявила: "Там повійна". Після численних провалів поліції жінка вирішила сама поговорити із власником салону.

Вона з'ясувала, що він орендує приміщення у Міністерства оборони.

Салон закрили після перевірки

Через деякий час заклад перевірили "як годиться". У підсумку у січні 2021 року склали протокол за заняття проституцією, там також виявили факти незаконного продажу алкогольних напоїв.

У Міноборони Росії запевняють, що салон вже виселяють через нецільове використання приміщень.