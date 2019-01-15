"Там боятся, что мы можем что-то сказать": в России отличились заявлением о возвращении в ПАСЕ

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что в нынешней ситуации Россия не видит смысла в возвращении к Парламентской ассамблеи Совета Европы. В РФ убеждены, что ПАСЕ боится их позиции.

Об этом пишет издание "Парламентская газета".

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Политик считает, что предпосылкой для возвращения России в ПАСЕ является полное восстановление прав их делегации.

В ПАСЕ сейчас говорят: мы можем вернуть вам право голоса, но в усеченном виде. О каком доверии тут может идти речь? Сегодня решение в Ассамблее принимаются большинством голосов от числа тех, кто присутствует в зале,

– заявил Володин.

Российский политик утверждает, что ассамблея должна обеспечивать возможность заявлять позицию каждой стране.

"А сегодня там больше боятся, что мы вообще что-то можем сказать", – заявил он.

Володин также отметил, что такая ситуация "не оставляет возможностей для подачи заявки на участие в работе ПАСЕ".

Если регламент Ассамблеи не будет изменен, то нам нет смысла участвовать в этой структуре и перечислять на ее нужды большие средства в качестве вкладов,

– сказал политик.

Напомним, Парламентская ассамблея Совета Европы отказалась голосовать за смену санкционных правил по отношению к России и отложила решение этого вопроса на следующий год. Это означает, что Россия не возобновит свое участие в организации до конца 2018 года. Кроме того, Генеральный секретарь организации Торбьерн Ягланд заявил, что Россию могут исключить из Совета Европы из-за неуплаты взносов.



24 апреля ПАСЕ своим решением признал, что за оккупацией частей Донецкой и Луганской областей стоит Россия. Таким образом, ПАСЕ изменила формулировку резолюции, в котором констатировала оккупацию неподконтрольных Украине районов Донбасса Россией и "фактическое управление" этими территориями со стороны РФ.



28 июня ПАСЕ приняла резолюцию, в которой осуждаются пытки и ненадлежащие условия содержания украинских граждан-политзаключенных в России, а также содержатся требования об освобождении украинцев из российских тюрем.

Что такое ПАСЕ?Это один из двух главных уставных органов Совета Европы. В его состав входят представители парламентов всех государств-членов. ПАСЕ является старейшим в Европе органом межпарламентского сотрудничества. Ассамблея принимает резолюции и рекомендации на основе докладов, которые готовят депутаты. Среди важных полномочий – выборы Генерального секретаря Совета Европы и его заместителя, судей Европейского суда по правам человека, принятие заключений по кандидатурам новых государств-членов, мониторинг выполнения ими обязательств, взятых при вступлении.