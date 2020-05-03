Там истерика в ОП, – мэр Черкасс убежден, что ему угрожал именно заместитель Ермака

Городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко, который стал звездой сети благодаря своей позиции относительно продолжения карантинных мероприятий, убежден, что ему угрожал заместитель руководителя Офиса Президента Сергей Трофимов.

1 мая Анатолий Бондаренко запостил на своей странице в фейсбуке скриншот переписки с якобы Сергеем Трофимовым. Глава города уверен, что общался именно с заместителем руководителя ОП. Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде" 2 мая.

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Относительно господина Трофимова, мы с ним хорошо знакомы, у нас есть много общих знакомых. Я скажу так: это понятно, что это был он,

– заявил Бондаренко.

Кроме того, глава Черкасс отметил, что ранее он помогал команде нынешнего президента по просьбе того же Трофимова.

"Когда господин Трофимов представлял первого губернатора после президентства Зеленского, он просил меня помочь ему, я помогал", – добавил он в интервью. По уверениям мэра Черкасс, Зеленскому он помогал и во время второго тура выборов.

"Это же не написал почему-то господин Ермак, господин Тимошенко или Иванов, Петров. Это написал человек, который меня знает" , – рассказал глава Черкасс.

Он добавил, что свидетелями получения уведомления от человека, представившегося Трофимовым, были несколько человек. А после того, как история о переписке получила огласку, "наши общие знакомые позвонили мне утром и сказали: "Там истерика в Офисе президента".

Бондаренко отметил, что "готов предоставить правоохранительным органам свой телефон", чтобы они разобрались в ситуации.

Из-за чего возник скандал в Черкассах? 1 мая Анатолий Бондаренко на своей странице в фейсбуке опубликовал скриншот переписки с человеком, подписанным как Сергей Трофимов. Сообщение будто бы свидетельствует о том, что главе Черкасс угрожали за снятие карантина досрочно. В Офисе Президента уверяют, что заместитель Ермака не общался с Бондаренко.

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