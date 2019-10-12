15:13
12 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК УСИК – УИЗЕРСПУН ТАЙФУН ХАГИБИС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Куда исчезает Путин. Россия скандалит со США
      Вєсті Кремля
      22:19, 11 октября
      Вести.UA: Зеленский ломает стереотипы. Что не так в Минздраве
      Вєсті.UA
      20:21, 11 октября
      Разбойники в погонах: кто скрывается за новыми грабежами украинцев
      ЦРУ
      13:00, 11 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК УСИК – УИЗЕРСПУН ТАЙФУН ХАГИБИС

      Там ничего нет, – Пристайко об итоговом документе нормандского саммита

      71 Читати новину українською
      Итоговый документ "нормандского саммита" еще не согласован, – Пристайко
      Итоговый документ "нормандского саммита" еще не согласован, – Пристайко / Liga.net

      Итоговый документ будущей встречи лидеров Украины, Германии, Франции и России еще не согласован. В нем пока утвердили лишь шаги, которые уже удалось сделать.

      Фактически согласована лишь та часть, которая касается формулы Штайнмайера. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, пишет Укринформ.

      Знайте больше: Возможно, это последняя попытка, – Пристайко о Зеленском и будущем Донбасса

      Так министр прокомментировал сообщениия российских СМИ о том, что в предварительно согласованном итоговом документе нормандского саммита нет пункта о передаче Украине контроля над границей до выборов.

      Он отметил, что "не знает, каким будет окончательный документ". По словам Пристайко, "согласованный в настоящее время документ на самом деле очень короткий и фактически отмечает лишь достигнутый прогресс".

      Например, там написано, что стороны приветствуют завершение разведения и восстановление сообщения в Станице Луганской, обмен пленными и уполномочивают своих министров иностранных дел, условно говоря, работать дальше,
      – сказал министр.

      Глава МИД подчеркнул, что это позволяет россиянам заявлять об отсутствии пункта о контроле над границей. Вместе с тем Пристайко добавил, что там (в документе – 24 канал) "вообще ничего нет".

      Министр отметил, что подобных вбросов со стороны России очень много – их делают дял того, чтобы "создать еще большее напряжение в Украине". Примером этого Пристайко называет заявления главарей боевиков после переговоров в Минске.

      Несомненно, это делается для подстрекательства населения против миротворческой политики президента Зеленского,
      – убежден он.

      Формула Штайнмайера: что надо знать

      • Украина на нее согласилась. Представитель Украины в ТКГ передал представителю ОБСЕ Мартину Сайдику письмо, в котором государство соглашается с формулировками формулы Штайнмайера. Их ранее согласовали советники глав государств нормандского формата.
      • Согласно формуле, временный закон об особом статусе Донбасса начинает действовать после того, как в ОРДЛО состоятся местные выборы.
      • Эти выборы должны состояться согласно Конституции и законодательству Украины. Ключевое значение здесь имеет и публикация отчета ОБСЕ о том, что выборы прошли согласно стандартам ОБСЕ и международным стандартам демократических выборов.
      • В Украине согласование формулы восприняли резко. В крупнейших городах уже состоялись ряд акций протеста против имплементации в Украине формулы Штайнмайера. Участники акции призывают противостоять капитуляции и не сдавать национальные интересы Украины.
      • Президент Владимир Зеленский отмечает – это не капитуляция. Он объяснил украинцам, что никаких выборов на Донбассе не может быть, если "там будут любые войска".
      • Глава государства также отметил, что теперь исчезли последние препятствия к проведению саммита в нормандском формате.
      blog_ava
      Как лечить ячмень: советы Супрун
      сегодня
      7494
      Теги: Новости Украины Новости политики МИД Украины Война на Донбассе Вадим Пристайко Формула Штайнмайера Нормандский формат
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Як побороти "стару політику" і містечкових "дубневичів": рецепт на місцеві вибори
      сегодня , 12:00 Як побороти "стару політику" і містечкових "дубневичів": рецепт на місцеві вибори
      Галина Васильченко 182
      Сборная Украины на классе победила Литву благодаря дублю Малиновского
      11 октября , 23:42 Сборная Украины на классе победила Литву благодаря дублю Малиновского
      Михайло Гема 777
      Нові подробиці історії, що призвела до імпічменту Трампу: яка роль Луценка
      сегодня , 12:00 Нові подробиці історії, що призвела до імпічменту Трампу: яка роль Луценка
      Сергій Лещенко 136
      Усик – Уизерспун: анонс боксерского поединка
      сегодня , 09:30 Усик – Уизерспун: анонс боксерского поединка
      Михайло Гема 411
      Багатоходівка: навіщо Білецький зриває розведення військ
      сегодня , 08:40 Багатоходівка: навіщо Білецький зриває розведення військ
      Наталя Ромашова 6466
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук