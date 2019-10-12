Там ничего нет, – Пристайко об итоговом документе нормандского саммита
Итоговый документ будущей встречи лидеров Украины, Германии, Франции и России еще не согласован. В нем пока утвердили лишь шаги, которые уже удалось сделать.
Фактически согласована лишь та часть, которая касается формулы Штайнмайера. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, пишет Укринформ.
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Так министр прокомментировал сообщениия российских СМИ о том, что в предварительно согласованном итоговом документе нормандского саммита нет пункта о передаче Украине контроля над границей до выборов.
Он отметил, что "не знает, каким будет окончательный документ". По словам Пристайко, "согласованный в настоящее время документ на самом деле очень короткий и фактически отмечает лишь достигнутый прогресс".
Например, там написано, что стороны приветствуют завершение разведения и восстановление сообщения в Станице Луганской, обмен пленными и уполномочивают своих министров иностранных дел, условно говоря, работать дальше,
– сказал министр.
Глава МИД подчеркнул, что это позволяет россиянам заявлять об отсутствии пункта о контроле над границей. Вместе с тем Пристайко добавил, что там (в документе – 24 канал) "вообще ничего нет".
Министр отметил, что подобных вбросов со стороны России очень много – их делают дял того, чтобы "создать еще большее напряжение в Украине". Примером этого Пристайко называет заявления главарей боевиков после переговоров в Минске.
Несомненно, это делается для подстрекательства населения против миротворческой политики президента Зеленского,
– убежден он.
Формула Штайнмайера: что надо знать
- Украина на нее согласилась. Представитель Украины в ТКГ передал представителю ОБСЕ Мартину Сайдику письмо, в котором государство соглашается с формулировками формулы Штайнмайера. Их ранее согласовали советники глав государств нормандского формата.
- Согласно формуле, временный закон об особом статусе Донбасса начинает действовать после того, как в ОРДЛО состоятся местные выборы.
- Эти выборы должны состояться согласно Конституции и законодательству Украины. Ключевое значение здесь имеет и публикация отчета ОБСЕ о том, что выборы прошли согласно стандартам ОБСЕ и международным стандартам демократических выборов.
- В Украине согласование формулы восприняли резко. В крупнейших городах уже состоялись ряд акций протеста против имплементации в Украине формулы Штайнмайера. Участники акции призывают противостоять капитуляции и не сдавать национальные интересы Украины.
- Президент Владимир Зеленский отмечает – это не капитуляция. Он объяснил украинцам, что никаких выборов на Донбассе не может быть, если "там будут любые войска".
- Глава государства также отметил, что теперь исчезли последние препятствия к проведению саммита в нормандском формате.