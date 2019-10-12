Там ничего нет, – Пристайко об итоговом документе нормандского саммита

Итоговый документ будущей встречи лидеров Украины, Германии, Франции и России еще не согласован. В нем пока утвердили лишь шаги, которые уже удалось сделать.

Фактически согласована лишь та часть, которая касается формулы Штайнмайера. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, пишет Укринформ.

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Так министр прокомментировал сообщениия российских СМИ о том, что в предварительно согласованном итоговом документе нормандского саммита нет пункта о передаче Украине контроля над границей до выборов.

Он отметил, что "не знает, каким будет окончательный документ". По словам Пристайко, "согласованный в настоящее время документ на самом деле очень короткий и фактически отмечает лишь достигнутый прогресс".

Например, там написано, что стороны приветствуют завершение разведения и восстановление сообщения в Станице Луганской, обмен пленными и уполномочивают своих министров иностранных дел, условно говоря, работать дальше,

– сказал министр.

Глава МИД подчеркнул, что это позволяет россиянам заявлять об отсутствии пункта о контроле над границей. Вместе с тем Пристайко добавил, что там (в документе – 24 канал) "вообще ничего нет".

Министр отметил, что подобных вбросов со стороны России очень много – их делают дял того, чтобы "создать еще большее напряжение в Украине". Примером этого Пристайко называет заявления главарей боевиков после переговоров в Минске.

Несомненно, это делается для подстрекательства населения против миротворческой политики президента Зеленского,

– убежден он.

Формула Штайнмайера: что надо знать