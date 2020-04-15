Там порядка больше, чем в супермаркетах, – Садовый против закрытия рынков

Городской голова Львова Андрей Садовый выступает против обязательного закрытия рынков в Украине. По его словам, львовские рынки придерживаются норм карантина и нет причин их закрывать.

Об этом мэр Львова заявил в эфире "Громадского". Он уточнил, что по состоянию на 15 апреля нет решения правительства о закрытии всех рынков в Украине.

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Мэр Львова считает, что решение этого вопроса надо отдать на усмотрение местных органов власти.

Если люди соблюдают все правила, то зачем их наказывать? Давайте наказывать там, где есть проблемы. У нас люди четко придерживаются тех правил и решений, которые принимает правительство и наша городская комиссия по чрезвычайным ситуациям. То есть есть четкая норма, дистанция, все соблюдается,

– отметил Садовый.

Также он рассказал, кто контролирует соблюдение санитарных правил на рынках. По его словам, это сотрудники районных администраций, полиции и санстанций.

В то же время он уверяет, что самыми ярыми контролерами являются сами жители, которые немедленно звонят на горячую линию, если они видят какие-то нарушения.

Что известно о закрытии рынков в Украине

30 марта постановление Минздрава разрешило функционирование продовольственных рынков. Правда, были введены строгие карантинные ограничения, которых должны были придерживаться и покупатели, и продавцы.

В то же время заместитель главы инздрава 13 апреля сообщил, что с 14 апреля это постановление отменили.

Условия, по которым должны были работать рынки:

зарегистрированный оператор пищевых продуктов;

маски и перчатки – для покупателей и продавцов;

расстояние между людьми – не меньше, чем 1,5 метра;

один покупатель – на 20 квадратных метрах торговой площади;

3 метра – расстояние между местами торговли для рынков выходного дня.

Смотрите видео: как работает рынок во Львове