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      Там порядка больше, чем в супермаркетах, – Садовый против закрытия рынков

      - Читати новину українською
      Андрей Садовый / ЛГС

      Городской голова Львова Андрей Садовый выступает против обязательного закрытия рынков в Украине. По его словам, львовские рынки придерживаются норм карантина и нет причин их закрывать.

      Об этом мэр Львова заявил в эфире "Громадского". Он уточнил, что по состоянию на 15 апреля нет решения правительства о закрытии всех рынков в Украине.

      Актуально Какие меры безопасности соблюдаются на рынке во Львове

      Мэр Львова считает, что решение этого вопроса надо отдать на усмотрение местных органов власти.

      Если люди соблюдают все правила, то зачем их наказывать? Давайте наказывать там, где есть проблемы. У нас люди четко придерживаются тех правил и решений, которые принимает правительство и наша городская комиссия по чрезвычайным ситуациям. То есть есть четкая норма, дистанция, все соблюдается,
      – отметил Садовый.

      Также он рассказал, кто контролирует соблюдение санитарных правил на рынках. По его словам, это сотрудники районных администраций, полиции и санстанций.

      В то же время он уверяет, что самыми ярыми контролерами являются сами жители, которые немедленно звонят на горячую линию, если они видят какие-то нарушения.

      Что известно о закрытии рынков в Украине

      • 30 марта постановление Минздрава разрешило функционирование продовольственных рынков. Правда, были введены строгие карантинные ограничения, которых должны были придерживаться и покупатели, и продавцы.
      • В то же время заместитель главы инздрава 13 апреля сообщил, что с 14 апреля это постановление отменили.

      Условия, по которым должны были работать рынки:

      • зарегистрированный оператор пищевых продуктов;
      • маски и перчатки – для покупателей и продавцов;
      • расстояние между людьми – не меньше, чем 1,5 метра;
      • один покупатель – на 20 квадратных метрах торговой площади;
      • 3 метра – расстояние между местами торговли для рынков выходного дня.

      Смотрите видео: как работает рынок во Львове

       

      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Новости политики Карантин в Украине 2020 Торговля Новости Львова Андрей Садовой
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