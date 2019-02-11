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      "Там разные звуки": в МВД уже не уверены, что полицейский кричал активисту "Ложись, Бандера"

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      В МВД говорят, что для идентификации возгласа "Ложись, Бандера" надо провести исследования
      В МВД говорят, что для идентификации возгласа "Ложись, Бандера" надо провести исследования / Фото из открытых источников

      В Министерстве внутренних дел Украины вдруг засомневались, что спецназовец при задержании активистов возле Подольского райотдела полиции Киева 9 февраля кричал "Ложись, Бандера!". Говорят, что там "какофония звуков".

      "Для точного определения этого нужно провести соответствующее исследование", – сообщил советник министра МВД и глава координационного штаба МВД Иван Стойко во время брифинга.

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      Советник Авакова осудил возглас, однако заговорил о "каких-то накладках на звук".

      Мое личное отношение – крайне негативное. Я считаю, если он это кричал, если там нет, скажем, каких-то накладок на звук, – если он выкрикивал: "Ложись, Бандера!", то он вообще не имеет права работать в правоохранительных органах. Это негодяй,
      – пояснил он.

      Директор Департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко считает, что возглас перекрывает "какофония разных звуков", поэтому его трудно расслышать.

      "Я несколько раз вслушивался. Крик, если он и есть, он есть в какофонии различных звуков. То есть для того, чтобы его установить, что человек это кричал, надо какое-то исследование более-менее основательное провести", – подчеркнул спикер МВД.

      Однако в МВД не отрицают, что такой крик был. Так, руководитель полиции Киева Андрей Крищенко сказал, что просит прощения за милиционера, который крикнул "Ложись, Бандера" во время задержания участников акции праворадикалов возле Подольского райотдела полиции Киева.

      Почему возник конфилкт возле Подольского райотдела полиции в Киеве?
      9 февраля в Киеве возле Подольского райотдела полиции возникли стычки между активистами и правоохранителями. Протестующие пришли туда, чтобы заступиться за своих собратьев, которые были задержаны ранее, а затем и отпущены. Так, они требовали вернуть активистам их личные вещи, став стеной перед входом. Из-за этого полиция применила силу и даже начала бить тех, кто лежал на земле. Кроме того, один из правоохранителей крикнул: "Ложись, бандера!"

      Перед этим правоохранители задержали, по некоторым данным, около 10 активистов возле Контрактовой площади, где проходила встреча кандидата в президенты Юлии Тимошенко с избирателями. Побратимы задержанных говорят, что те имели с собой плакаты с зачеркнутыми фамилиями бывшего представителя "Батькивщины" Владислава Мангера, которого подозревают в причастности к смерти Екатерины Гандзюк, и с надписями "Кто заказал Катю Гандзюк?"

      Правоохранители, со своей стороны, убеждают, что эти люди не смогли объяснить цель своего пребывания на месте проведения акции и у них не было символики, атрибутики, баннеров, которые бы указывали на то, что они пришли на акцию по Гандзюк. Также в полиции говорят, что они задержали "организованную группу парней с закрытыми лицами". По их словам, в служебном транспорте активисты выбросили зеленку, а уж в управлении у них изъяли ножи, газовые баллончики и пистолет.

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      13 февраля
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      Теги: Новости Украины Полиция Новости политики Дело Екатерины Гандзюк Задержание участников акции по поводу Гандзюк столкновения Протесты Новости Киева
      Источник: 24 Канал
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