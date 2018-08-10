Умерла Тамара Дегтярева – актриса знаменитого фильма "Вечный зов"

В четверг, 9 августа, стало известно о смерти советской актрисы Тамары Дегтяревой, которая ушла из жизни в возрасте 74 лет.

Об этом сообщили в театре "Современник", где работала артистка, передает УНИАН.

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"Умерла Тамара Васильевна Дегтярева, наша коллега, товарищ, партнер. Ее не стало на 75-м году жизни. Болезни, с которыми она мужественно боролась последние годы, все же победили", – отметили в сообщении.



Там сообщили, что Дегтярева умерла от остановки сердца. Актриса страдала диабетом, на фоне которого развились проблемы с сосудами, а затем ослабло и сердце.



Также в ноябре 2012 года актрисе ампутировали ногу, но это не помешало ей выходить на сцену.



Фото – Тамара Дегтярева

Советская актриса получила признание после участия в картине "Вечный зов", где она сыграла Агату Савельеву. Первая серия фильма вышла 1 января 1973 года. Тогда фильм был очень популярным.



В фильмографии Дегтяревой также такие работы, как "Свой остров" (1971), "Нюркина жизнь" (1971), "Ищу человека" (1973), "Багровые берега" (1979), "Крутой маршрут" (2008) и другие . В общем актриса сыграла более 30 ролей в кино.