Помогал уклоняться от таможенных платежей: в Одесском управлении ГФС разоблачили служащего

В Одесской области работники Государственной фискальной службы разоблачили служащего, который помогал предпринимателям уклониться от уплаты таможенных платежей. Общий объем убытков достигает почти четверти миллиона гривен.
Чиновника разоблачили в ходе служебного расследования. Материалы дела направили в суд 24 мая.
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Что известно об инциденте
- Работник Одесской таможни помогал уклоняться от уплаты таможенных платежей.
- Он удостоверял заниженную стоимость товаров.
- Из-за этого убытки госбюджета составляют более 233 тысяч гривен.
- К расследованию привлекли работников Государственного бюро расследований.
- Чиновнику уже сообщили о подозрении по делу о служебной халатности.
- Максимальное наказание – до 3 лет лишения свободы.