Помогал уклоняться от таможенных платежей: в Одесском управлении ГФС разоблачили служащего

31 мая 2021 , 13:33
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Источник:

Государственная фискальная служба Украины

В Одесской области работники Государственной фискальной службы разоблачили служащего, который помогал предпринимателям уклониться от уплаты таможенных платежей. Общий объем убытков достигает почти четверти миллиона гривен.

Чиновника разоблачили в ходе служебного расследования. Материалы дела направили в суд 24 мая.

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Что известно об инциденте

  • Работник Одесской таможни помогал уклоняться от уплаты таможенных платежей.
  • Он удостоверял заниженную стоимость товаров.
  • Из-за этого убытки госбюджета составляют более 233 тысяч гривен.
  • К расследованию привлекли работников Государственного бюро расследований.
  • Чиновнику уже сообщили о подозрении по делу о служебной халатности.
  • Максимальное наказание – до 3 лет лишения свободы.

 

Автор: Вікторія Андрєєва