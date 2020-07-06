В Киеве на Трухановом острове на территории танцпола "Южный берег" умер 23-летний парень. По информации СМИ, предварительная причина смерти – передозировка наркотиками. Инцидент произошел примерно в 2 ночи 5 июля.

Смерть парня в ночном клубе Киева: подробности

По информации украинского информационного агентства AP News, погибшим оказался парень из Нежина, что на Черниговщине. В одном из столичных отелей он работал су-шефом.

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Предварительно, во время танца ему стало плохо, парень потерял сознание и умер до приезда кареты "скорой помощи". Информации о результатах вскрытия еще нет, поэтому причину смерти правоохранители не называют. В то же время некоторые СМИ пишут, что парень умер от передозировки наркотиками.

По факту смерти молодого человека полиция открыла уголовное производство по статье об умышленном убийстве.

Между тем, в сети появилось видео, на котором видно, что происходило за несколько часов до трагедии.

Смерть парня в ночном клубе "Южный берег" в Киеве: видео

Что об инциденте говорят в клубе "Южный берег"

В клубе "Южный берег" пока никак не комментируют инцидент. По словам администратора той смены, между собой персонал такую ​​информацию не обсуждает и лично ей о таком инциденте не сообщали.

А соучредитель и арт-директор заведения Ростислав Русаков сказал журналистам, что ничего о том, что произошло, не знает.

Я – не в Киеве, поэтому ничего об этом не могу сказать. Я слышал только то, что Вы слышали из других изданий. Об информации знаю, но ничего не могу сказать,

– отметил он.

Громкие данные о клубе "Южный берег"

Журналист Сергей Иванов подчеркнул, что инцидент произошел примерно через 4 часа, как клуб должен был быть закрытым в соответствии с введенными в столице карантинными ограничениями.

Он добавляет, что "Южный берег" крышует казнокрад и депутат Киевсовета Антон Дрепин. По словам журналиста, именно он обеспечивает привилегированный статус и отсутствие внимания со стороны городской власти для своего заведения. И невмешательство полиции в процесс свободного оборота наркотиков в клубе, наверное, также гарантирует он. Также Иванов сообщил, что земли под "Южный берег" были захвачены незаконно.

"В результате мы имеем двойные стандарты, когда одни предприниматели являются вынужденными выполнять закон и закрываться в 22:00, а другим на это на**ать, ибо депутат прикроет. И эти двойные стандарты, как мы видим, имеют летальный исход", – подчеркнул представитель СМИ.

Кроме того, Иванов рассказал, что такую ​​же ситуацию можно наблюдать, в частности, в "Авалоне" и других учреждениях, находящихся под "серьезной крышей".

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