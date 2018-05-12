Танцевал и делал все, чтобы нас увидеть, – Скрипка назвал пылкого поклонника ВВ из Кремля

Оказывается, у группы "Вопли Видоплясова" есть поклонник, который занимает сейчас не только высокую должность, но даже был в свое время президентом России. Говорится о действующем премьере Дмитрие Медведеве.

Об этом фронтмен группы Олег Скрипка рассказал в эфире телеканала "112 Украина".

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"Когда готовилась Олимпиада российская (в 2014 году в Сочи – "24"), была кампания, занималась ее рекламой. И в рамках этого проходил фестиваль Red Rocks, и мы были его хедлайнерами. Мы не поняли почему мы туда попали, потому что там были все россияне. А оказывается, это было под патронатом Медведева", – подчеркивает музыкант.

По его словам, однажды в Сочи ВВ играли на этом фестивале, и их выступление на удивление поставили очень странно днем.

"Мы говорим, что мы – нарядная команда, поэтому должны позже играть. А оказалось, что это подстроили под приезд Медведева. И он, оказывается, хотел посмотреть ВВ, ему это нравилось. Он даже танцевал. И потом, когда мы выступили, он поехал", – добавляет он.

Кроме того, Скрипка рассказал о еще одном случае, когда Медведев посетил их коцнерт.

"И однажды, как я понимаю, это была его предвыборная компания, когда один его срок прошел, и потом, когда после Медведева Россию возглавил Путин. Это произошло именно тогда, когда украинцы мгновенно стали хорошими на непродолжительное время – 2012 или 2013 год, я уже не помню. До этого почему-то всегда украинцы были плохими. А оказывается там была предвыборная компания Путина и предвыборная компания Медведева, и был какой-то маленький момент, когда они конкурировали, и Медведев там себе придумал, что может пойти на второй срок. И организовали автомобильные гонки Питер – Киев, собрали на мероприятие украинские и российские команды, и мы ехали с концертами в Киев. Была там сцена с российским и украинским флагами. И там на одном концерте тоже присутствовал Медведев", – отметил исполнитель.

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Как добавил лидер "Вопли Видоплясова, до войны они были очень востребованными музыкантами в России, хотя со сцены с их стороны не звучало ни одно российское слово.