21:41
13 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
12°C
15°C 8°C
  • понедельник
    17°C 11°C
  • вторник
    22°C 11°C
  • среда
    23°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Путин имеет талант. Военные вундеркинды
Вєсті Кремля
19:39, 12 мая
Вести.UA. Жир. Принцесса Лея-Тимошенко.
Вєсті.UA
20:46, 12 мая
Мошенники добрались до ОСМД: в чем опасность для жителей многоквартирного дома
ЦРУ
09:13, 9 мая
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Все. Ужасы советских вытрезвителей
Згадати все
22:54, 11 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Танцевал и делал все, чтобы нас увидеть, – Скрипка назвал пылкого поклонника ВВ из Кремля

497 Читати новину українською
Олег Скрипка
Олег Скрипка / "Отклик"

Оказывается, у группы "Вопли Видоплясова" есть поклонник, который занимает сейчас не только высокую должность, но даже был в свое время президентом России. Говорится о действующем премьере Дмитрие Медведеве.

Об этом фронтмен группы Олег Скрипка рассказал в эфире телеканала "112 Украина".

Читайте таже: Скрипка рассказал, как оскорбил россиян в Гааге

"Когда готовилась Олимпиада российская (в 2014 году в Сочи – "24"), была кампания, занималась ее рекламой. И в рамках этого проходил фестиваль Red Rocks, и мы были его хедлайнерами. Мы не поняли почему мы туда попали, потому что там были все россияне. А оказывается, это было под патронатом Медведева", – подчеркивает музыкант.

По его словам, однажды в Сочи ВВ играли на этом фестивале, и их выступление на удивление поставили очень странно днем.

"Мы говорим, что мы – нарядная команда, поэтому должны позже играть. А оказалось, что это подстроили под приезд Медведева. И он, оказывается, хотел посмотреть ВВ, ему это нравилось. Он даже танцевал. И потом, когда мы выступили, он поехал", – добавляет он.

Кроме того, Скрипка рассказал о еще одном случае, когда Медведев посетил их коцнерт.

"И однажды, как я понимаю, это была его предвыборная компания, когда один его срок прошел, и потом, когда после Медведева Россию возглавил Путин. Это произошло именно тогда, когда украинцы мгновенно стали хорошими на непродолжительное время – 2012 или 2013 год, я уже не помню. До этого почему-то всегда украинцы были плохими. А оказывается там была предвыборная компания Путина и предвыборная компания Медведева, и был какой-то маленький момент, когда они конкурировали, и Медведев там себе придумал, что может пойти на второй срок. И организовали автомобильные гонки Питер – Киев, собрали на мероприятие украинские и российские команды, и мы ехали с концертами в Киев. Была там сцена с российским и украинским флагами. И там на одном концерте тоже присутствовал Медведев", – отметил исполнитель.

Читайте также: "Зима грабит": Олег Скрипка и "Четкий Паца" спародировали очередное "улучшение"

Как добавил лидер "Вопли Видоплясова, до войны они были очень востребованными музыкантами в России, хотя со сцены с их стороны не звучало ни одно российское слово.

Теги: Новости Украины LifeStyle Музыка Новости культуры Новости России Олег Скрипка Дмитрий Медведев
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 12 мая
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук