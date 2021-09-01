Танцевали пьяные на крыше "Жигулей": в ПТУ в Одесской области устроили веселый День знаний

В Подольске в Одесской области начало учебы профессионально-технического лицея превратилось в настоящее шоу. Туда приехал автомобиль ВАЗ, на крыше которого танцевали 2 пьяных юноши. В этот момент из машины звучала громкая музыка.

Поэтому пришлось вызвать правоохранителей, которые задержали их. Кроме этого выписали протокол одному из учеников учебного заведения.

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Пьяные были все

Это произошло перед началом торжеств 1 сентября. Автомобилем, который заехал во двор управлял 18-летний юноша. А на его крыше танцевали двое несовершеннолетних братьев – 16 и 17 лет.

Когда правоохранители забрали их в участок, оказалось, что все участники инцидента были пьяными. Поэтому им выписали протоколы. Кроме этого, на территории заведения обнаружили и одного ученика, который также пришел на 1 сентября навеселе.

Что грозит за такое нарушение

На двух братьев и ученика заведения правоохранители составили протокол за появление в общественных местах в нетрезвом состоянии. Они заплатят только 85 гривен штрафа.

А вот совершеннолетнему повезло немного меньше. На него составили сразу 2 протокола:

Мелкое хулиганство – штраф от 51 до 119 гривен.

Управление транспортом в состоянии опьянения – штраф 10 200 гривен и лишение прав на год.



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