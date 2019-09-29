Танцовщица турецких отелей и ведущий: кто будет помогать нардепам с работой в Раде

Одна голова хорошо, а две – лучше. Народные депутаты набирают себе помощников. И некоторые из них уже успели опозориться. Потому что среди них обнаружили визажистов, танцовщиц и работников автосервиса. Итак, кто и кому из парламентариев будет помогать работать над законами – читайте дальше.

Николай Тищенко и модель

Помогать экс-ресторатору Николаю Тищенко в Раде будет 22-летняя Марьяна Михолап. К тому же, по трудовому договору и с зарплатой в районе 17 тысяч гривен. А раньше о девушке в соцсетях писали только как о модели.

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Впрочем, это не главное ее занятие. Девушка закончила университет имени Гетьмана по специальности экономическая кибернетика. Ранее искала работу репетитора по математике и украинскому языку. Снималась в фотосессиях для брендов одежды. И участвовала в отборе на конкурс "Мисс Украина" в 2017 году.



Помогать Николаю Тищенко будет 22-летняя Марьяна Михолап

Юрий Коряченков и жена

Юрий Коряченков – известный как "Юзик" с "Квартала" – решил долго не искать. Помогать с депутатскими делами ему будет жена Татьяна. Она имеет экономическое образование.

Юрий Кисель и сын помощника президента

Родственными связями воспользовался и его однопартиец нардеп Юрий Кисель. Правда, не своими, а первого помощника президента Сергея Шефира. Его сын Никита Шефир теперь будет работать под куполом. Он был в команде кандидата Владимира Зеленского. В этом году парень окончил факультет международного бизнеса в КИМО. Принимал участие в студенческой "Лиге смеха".

Марина Никитина, муж и подруга-визажистка

Мажоритарница "Слуги народа" из Запорожской области Марина Никитина тоже решила выбирать среди родственников. И взяла в помощники своего мужа Александра. По словам самой депутатши, он работал в местном штабе Владимира Зеленского.



Марина Никитина взяла в помощники своего мужа Александра

А вот еще одна ее ассистентка ради новой должности даже изменила профессию. До подписания трудового договора Виктория Гужва была профессиональной визажисткой.



Виктория Гужва была профессиональной визажисткой

Алексей Мовчан и танцовщица

А вот однопартиец Никитиной – Алексей Мовчан вообще взял на работу девушку творческой профессии – танцовщицу Валерию Гриценко.



Алексей Мовчан взял на работу танцовщицу Валерию Гриценко

Она работала в турецких отелях и на круизном лайнере. Зато отец девушки чиновник – секретарь Кременчугского горсовета. Именно в этом округе и победил нардеп Мовчан.

Максим Бужанский и спортсмен-дзюдоист

Но не только ценителями творческих профессий являются "Слуги народа". Скандальном нардепу Максиму Бужанскому помогать нести ношу депутата будет спортсмен-дзюдоист Даниил Миро. Тот уже успел сменить несколько партий. Был и в "Оппозиционном блоке", и в платформе "За жизнь" и даже в партии "Наши".

Искали помощников нардепы по-разному. Одиозный "слуга народа" Александр Дубинский требовал, чтобы все они были модельной внешности и выше 175 сантиметров. Другие же подходили более профессионально – по объявлениям в интернете или через рекомендации.

Я сделал открытый конкурс на эту должность. У меня была должность коммуникатора пресс-секретаря и юриста-законодателя,

– сказал народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура.

Всего же нардепы могут принять до 31 помощника. Средств на оплату их работы государство каждому депутату выдает по 50 тысяч ежемесячно. Их могут потратить по своему усмотрению – платить или вообще не брать себе ни одного ассистента.