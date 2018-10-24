Танцовщицы поразили зажигательным степом под "ДахаБраха": драйвовое видео

Участницы степ-группы Flame Tap из Винницы покорили сеть зажигательным исполнением танца под песню "Шо з-пид дуба" известной украинской этно-группы "ДахаБраха".

Драйвовый степ исполняют две танцовщицы – Яна Лесная и Евгения Дудник-Танасюк. Девушки танцевали на дырявом мосту над горной рекой.

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Танец степ-группы Flame Tap: видео

В сети танцовщиц засыпали комплиментами, а кое-кто отметил, что боялся, что мост мог развалиться от безумных движений.

Танец Яна и Евгения выполнят на Чемпионате мира по степу в Германии в декабре этого года, об этом пишет винницкий сайт "Башня". Девушки также поделились, почему выбрали именно "Дахабраху".

"ДахаБраха" для меня особые артисты. Давно очень хотела под эту музыку танцевать, но считаю, что она слишком самодостаточна. Звуки степа там только мешают. Но мы вырезали многоголосье (при всей любви и уважении к певицам) и взяли только бэкграунд-мотив. Достаточно быстро поставили. Музыка вдохновляет", – сказала Яна Лесная.