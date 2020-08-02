В Одесском ночном клубе "Итака" ночью 2 августа состоялись громкие массовые гуляния во время концерта российского певца Леши Свика. Похоже о карантине там забыли сразу после начала шоу.

Что известно о нарушении карантина в одесском клубе "Итака"

Организаторы изначально уверяли, что концерт пройдет в формате ресторана, однако в реальности все получилось наоборот. Об этом сообщает телеграмм-канал Teza.

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На видео в соцсетях видно, как люди не соблюдая социальную дистанцию "отрывались" под пение российского артиста. Большинство людей находились на танцполе без масок.

Администрация заведения в это время никак не реагировала на нарушения карантинных ограничений.

Обратите внимание! По состоянию на 2 августа в Одесской области зафиксировали 3414 случаев заражения COVID-19. С начала пандемии от инфекции умерли 48 человек.

Смотрите видео нарушений карантина на концерте Свика в Одессе:

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