Танцуем дальше: в Одессе массово нарушали карантин на концерте россиянина Леши Свика – видео
В Одесском ночном клубе "Итака" ночью 2 августа состоялись громкие массовые гуляния во время концерта российского певца Леши Свика. Похоже о карантине там забыли сразу после начала шоу.
Что известно о нарушении карантина в одесском клубе "Итака"
Организаторы изначально уверяли, что концерт пройдет в формате ресторана, однако в реальности все получилось наоборот. Об этом сообщает телеграмм-канал Teza.
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На видео в соцсетях видно, как люди не соблюдая социальную дистанцию "отрывались" под пение российского артиста. Большинство людей находились на танцполе без масок.
Администрация заведения в это время никак не реагировала на нарушения карантинных ограничений.
Смотрите видео нарушений карантина на концерте Свика в Одессе:
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Клубы и коронавирус: что нужно помнить
- Развлекательным заведениям, в частности, караоке и ночной клубам, после 22:00 работать запрещено.
- Впрочем киевские и одесские ночные клубы регулярно нарушают карантинные мероприятия.
- В соцсетях часто появляются видео и фото громких ночных гуляний в развлекательных заведениях.
- Сами ночные клубы на своих страницах активно распространяют анонсы событий и шоу.
- Президент Владимир Зеленский призвал соответствующие службы, в частности полицию, усилить контроль за карантином в ресторанах и клубах.