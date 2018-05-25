Танцующие медведи и застенчивый заяц: самые забавные снимки известного фотоконкурса
В рамках проведения уже четвертого ежегодного конкурса Comedy Wildlife Photo Awards, где фотографы должны снять действия животных, похожие на людей, в сети появилась подборка первых забавных фото.
Организаторы фотоконкурса опубликовали первые фото, которые очень забавно показывают мир дикой природы.
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В этом году конкурс отличился такими фотографиями как танцующих белых медведей, застенчивого зайца, лисицы, которая пытается украсть камеру, муравья, который несет цветок в несколько раз больше него и много других снимков.
Заявки на фотоконкурс еще принимается до 30 июня 2018 года.
Источник: 24 Канал
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