Танцующие медведи и застенчивый заяц: самые забавные снимки известного фотоконкурса

В рамках проведения уже четвертого ежегодного конкурса Comedy Wildlife Photo Awards, где фотографы должны снять действия животных, похожие на людей, в сети появилась подборка первых забавных фото.

Организаторы фотоконкурса опубликовали первые фото, которые очень забавно показывают мир дикой природы.

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В этом году конкурс отличился такими фотографиями как танцующих белых медведей, застенчивого зайца, лисицы, которая пытается украсть камеру, муравья, который несет цветок в несколько раз больше него и много других снимков.

Заявки на фотоконкурс еще принимается до 30 июня 2018 года.