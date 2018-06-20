Танцы из 300 фильмов собрали в одном ролике: зажигательное видео

Чуть ли не в каждой киноленте есть моменты, когда главные герои стильно танцуют. Такие зажигательные кадры, романтичные или забавные, объединили в одном ролике.

Как известно, танец – один из драматических приемов, который активно используют голливудские режиссеры. Поэтому многие киноленты наполнены ритмичными движениями, которые запоминаются зрителям.

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Відеомонтажер Каспер Лангбак решил создать необычный ролик, в котором гармонично подобрал сцены из 300 фильмов. В несколькоминутном ролике станцевали сотни любимых персонажей разных фильмов. Автор привлек как черно-белые фильмы, так и современные. Кроме этого, в видео можно увидеть и персонажей популярных мультфильмов.

Пользователи сети взорвались комментариями после просмотра. "Отличная подборка", "Я знаю, что на это потратили много времени. Спасибо, что подняли настроение", "Это так подбадривает", "Отличная работа", – отметили зрители видео.

Смотрите видео, которое вобрало танцы из 300 фильмов: