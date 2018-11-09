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      Танцы на свадьбах не остановят российское вмешательство, – Климкин о шпионе РФ в Австрии

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      Павел Климкин
      Павел Климкин / 24 канал

      История с разоблачением бывшего полковника, который шпионил в Австрии в пользу РФ, шанс для Вены более тщательно присмотреться к современной России.

      Об этом написал министр иностранных дел Павел Климкин на своей странице в Facebook.

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      "Донские казаки, танцы на свадьбах, даже "business as usual" – российское вмешательство не остановит ничего. Никакой нейтральный статус не убережет от российских шпионов в рядах национальных вооруженных сил", – написал министр, вспоминая о решении главы МИД Австрии пригласить президента РФ Владимира Путина на свою свадьбу.

      Климкин сравнивает современный инцидент с разоблачением полковника Альфреда Редля 100 лет назад – австрийского офицера, а на самом деле шпиона, работавшего на Российскую империю. По словам министра, Редль был человеком, который изменил ход истории.

      Иронично, но разоблаченный сегодня в Австрии российский шпион тоже имеет подобный шанс – и это шанс для современной Австрии более тщательно присмотреться к современной России,
      – сказал Климкин, подчеркивая, что за 100 лет методы РФ не изменились.

      Напомним, в Австрии задержали экс-полковника Вооруженных сил страны по подозрению в работе на российскую разведку с конца 90–х годов.

      Впоследствии, Минюст США предъявил обвинения семерым россиянам в попытке вмешательства в работу сетей крупных международных организаций, таких как антидопинговое агентство, Организация по запрещению химического оружия, Международная ассоциация легкой атлетики, FIFA и другие. Вслед за США и Нидерландами внешнюю разведку Министерства обороны Российской Федерации в кибератаках обвинила Германия и Канада. Также на действия России отреагировала и Чехия.

      Теги: Новости политики Австрия Павел Климкин МИД Украины
      Источник: 24 канал
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