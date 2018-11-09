Танцы на свадьбах не остановят российское вмешательство, – Климкин о шпионе РФ в Австрии

История с разоблачением бывшего полковника, который шпионил в Австрии в пользу РФ, шанс для Вены более тщательно присмотреться к современной России.

Об этом написал министр иностранных дел Павел Климкин на своей странице в Facebook.

Читайте также: Глава МИД Австрии, на свадьбе которой был Путин, отменила визит в РФ из-за шпионского скандала

"Донские казаки, танцы на свадьбах, даже "business as usual" – российское вмешательство не остановит ничего. Никакой нейтральный статус не убережет от российских шпионов в рядах национальных вооруженных сил", – написал министр, вспоминая о решении главы МИД Австрии пригласить президента РФ Владимира Путина на свою свадьбу.

Климкин сравнивает современный инцидент с разоблачением полковника Альфреда Редля 100 лет назад – австрийского офицера, а на самом деле шпиона, работавшего на Российскую империю. По словам министра, Редль был человеком, который изменил ход истории.

Иронично, но разоблаченный сегодня в Австрии российский шпион тоже имеет подобный шанс – и это шанс для современной Австрии более тщательно присмотреться к современной России,

– сказал Климкин, подчеркивая, что за 100 лет методы РФ не изменились.

Напомним, в Австрии задержали экс-полковника Вооруженных сил страны по подозрению в работе на российскую разведку с конца 90–х годов.



Впоследствии, Минюст США предъявил обвинения семерым россиянам в попытке вмешательства в работу сетей крупных международных организаций, таких как антидопинговое агентство, Организация по запрещению химического оружия, Международная ассоциация легкой атлетики, FIFA и другие. Вслед за США и Нидерландами внешнюю разведку Министерства обороны Российской Федерации в кибератаках обвинила Германия и Канада. Также на действия России отреагировала и Чехия.