Танцы, сладости и новогодние костюмы: как в Украине отпраздновали День Святого Николая

Танцевальный флешмоб, сладости, искренние объятия и открытие главной елки – так накануне по всей Украине горожане праздновали День Святого Николая.

С зажигательными танцами праздновал Ужгород. Там традиционно состоялся парад Николайчиков.

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Несколько сотен горожан надели красные шапки, пальто, прикрепили бороды и с подарками двинулись по центру города. Они пели, фотографировались и дарили людям праздничное настроение.

Парад Николайчиков в Ужгороде

Призвали к совместному празднованию танцами и во Львове. Там студенты перевоплотились в помощников святого Николая. Они дарили прохожим сладости и обнимали их.

А в Житомире впервые за десять лет решили установить живую, а не искусственную ель, которая постоянно попадала в антирейтинги новогодних красавиц.

Живая елка намного красивее искусственной. Наконец в Житомире появилась настоящая новогодняя елка, из леса, такая, как нужно, чтобы всегда была,

– ответила горожанка Надежда.

А в Одессе рулили троллейбусами настоящие Николаи и снегурочки. Общественный транспорт украсили праздничными гирляндами. Так троллейбусы и трамваи будут ездить вплоть до Рождества.

Украшенные троллейбусы в Одессе

В Черкассах открывал елку Святой Николай приехал не на санях, а на тракторе. А Ангелы и сказочные персонажи умостились в его аграрном кортеже с полтора десятка тракторов.