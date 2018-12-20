Танцы, сладости и новогодние костюмы: как в Украине отпраздновали День Святого Николая
Танцевальный флешмоб, сладости, искренние объятия и открытие главной елки – так накануне по всей Украине горожане праздновали День Святого Николая.
С зажигательными танцами праздновал Ужгород. Там традиционно состоялся парад Николайчиков.
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Несколько сотен горожан надели красные шапки, пальто, прикрепили бороды и с подарками двинулись по центру города. Они пели, фотографировались и дарили людям праздничное настроение.
Парад Николайчиков в Ужгороде
Призвали к совместному празднованию танцами и во Львове. Там студенты перевоплотились в помощников святого Николая. Они дарили прохожим сладости и обнимали их.
А в Житомире впервые за десять лет решили установить живую, а не искусственную ель, которая постоянно попадала в антирейтинги новогодних красавиц.
Живая елка намного красивее искусственной. Наконец в Житомире появилась настоящая новогодняя елка, из леса, такая, как нужно, чтобы всегда была,
– ответила горожанка Надежда.
А в Одессе рулили троллейбусами настоящие Николаи и снегурочки. Общественный транспорт украсили праздничными гирляндами. Так троллейбусы и трамваи будут ездить вплоть до Рождества.
Украшенные троллейбусы в Одессе
В Черкассах открывал елку Святой Николай приехал не на санях, а на тракторе. А Ангелы и сказочные персонажи умостились в его аграрном кортеже с полтора десятка тракторов.
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