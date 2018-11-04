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      "Танцы со звездами 2018" 11 выпуск: зажигательные танцы народов мира

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      "Танцы со звездами 2018" 11 выпуск смотреть онлайн
      "Танцы со звездами 2018" 11 выпуск смотреть онлайн / 24 канал

      Развлекательный телепроект "Танцы со звездами 2018" не прекращает удивлять зрителей. В очередной раз организаторы предложили участникам необычную тему прямого эфира, которую они успешно воплотили в ярких постановках.

      В 11 прямом эфире шоу "Танцы со звездами 2018" участники вышли на паркет под мотивами карнавала. Знаменитости продемонстрировали яркие костюмы и эффектные постановки.

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      Первыми покорять паркет вышли Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева. Поскольку юморист получил наименьшее количество баллов в предыдущем эфире, танцовщица упорно взялась за тренировки, чтобы показать идеальные па.

      Знаменитости показали историю правоохранителя, который спасает от нападавших скромную девушку. Яркую постановку Игорь и Илона изобразили в индийском народном танце.

      "Танцы со звездами 2018" 11 выпуск смотреть онлайн – выступление Игоря Ласточкина и Илоны Гвоздевой

       

      Едва ли не самой большой загадкой было то, с кем выйдет на паркет Мишель Андраде. Певица призналась, что в течение 2 недель чувствовала себя, как в яме, ведь всегда попадала в зону риска. Однако после лечения Женя Кот вернулся в шоу, что отразилось на их постановке.

      Пара выбрала романтический украинский фольк, чем покорили зрителей.

      "Танцы со звездами 2018" 11 выпуск смотреть онлайн – выступление Мишель Андраде и Жени Кота

       

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      А вот один из фаворитов шоу – Иракли Макацария – оказался в непростой ситуации. После выступления с Юлией Сахневич поклонники проекта заявили, что именно с такой партнершей он получил главный кубок. Доказать обратное решила Яна Заяц, которая вместе с экс-"холостяком" вышла на паркет с зажигательным фламенко.

      Во время горячей постановки Иракли сорвал с себя рубашку, чем вызвал восторг у всех женщин в зале. Зажигательная испанская песня и харизматичные па покорили звездных судей.

      "Танцы со звездами 2018" 11 выпуск смотреть онлайн – выступление Иракли Макацарии и Яны Заяц

       

       

      Яркая Леся Никитюк после мастер-класса с Владом Ямой усовершенствовала свое мастерство в бальных танцах. Звезда вышла на паркет с Максом Ежовым, признавшись, что знает базовые па только благодаря своему партнеру.

      Пара выбрала эффектный бразильский карнавал. Леся Никитюк вышла на паркет в горячем костюме, украшенным розовыми перьями. Манящий костюм телеведущая дополнила не менее горячей сальсой.

      "Танцы со звездами 2018" 11 выпуск смотреть онлайн – выступление Леси Никитюк и Макса Ежова

       

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      Волнительно к каждому выпуску готовится Денис Беринчик и Екатерина Белявская. По возвращению на паркет пара не намерена проигрывать, поэтому усиленно тренируется к каждому выпуску.

      Денис и Катя выбрали нежную румбу, показав постановку в японском стиле. Танцовщица примерила образ обольстительной гейши, а боксер – самого самурая.

      "Танцы со звездами 2018" 11 выпуск смотреть онлайн-выступление Дениса Беринчика и Екатерины Белявской

       

      Павел Вишняков признался, что почувствовал бешеную ревность после танца Юлии Сахневич и Иракли Макацарии. Поэтому актер решил показать еще более горячую постановку, которая заставит всех зрителей забыть о предыдущем танец его возлюбленной. На паркет Павел и Юлия вышли с номером в стиле Венецианского карнавала. Пара станцевала загадочный фьюжн, использовав несколько зеркал и помощь обольстительных танцовщиц.

      "Танцы со звездами 2018" 11 выпуск смотреть онлайн – выступление Павла Вишyянкова и Юлии Сахневич

       

       

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      MONATIK – 31-летний украинский певец Дмитрий Монатик, танцор, автор песен и композитор, который всего за несколько лет покорил украинскую сцену своим новаторским исполнением песен. Дмитрий был участником шоу "X-фактор" , "Танцуют все!" и "Звездный ринг", а также стал судьей 3 сезона проекта "Голос. Дети."

      Певец получил множество наград в 2016 и 2017 году, однако одной из его ярчайших страниц творчества в глазах зрителей остался номер-открытие первого полуфинала международного песенного конкурса "Евровидение – 2017", который проходил в этом году в Украине.

      Екатерина Кухар – всемирно известная балерина и прима украинского балета Национальной оперы Украины имени Тараса Шевченко. В 2012 году стала заслуженной артисткой Украины. 35-летняя Екатерина прославила украинский балет на весь мир, гастролируя с постановками по странам Европы, Азии и Северной Америки.

      2016 года Екатерина Кухар была награждена Орденом княгини Ольги III степени, а 10 июля 2017 года звезда стала судьей пятого сезона телевизионного проекта "Танцы со звездами".

      Влад Яма – один из самых известных украинских танцоров и хореографов, который стал финалистом первого сезона телевизионного проекта "Танцы со звездами" с сегодняшней участницей шоу Натальей Могилевской. Танцор также был судьей таких телевизионных проектов как "Танцуют все!" и "Україна має талант".

      Влад Яма является обладателем Кубка Украины по бальным танцам, а также является победителем открытого чемпионата Лондона по спортивным танцам среди любителей.

       

      Танцы со звездамиЭто шоу, в котором звездные участники вместе с профессиональными танцорами соревнуются за победу. Танцы оценивают жюри, а также зрители, которые голосуют за любимые пары. Впервые проект "Танцы со звездами" в Украине и на украинском телевидении появился в сентябре 2006 года на телеканале 1+1.

      Вышло 4 сезона, после чего шоу больше не транслировали. После 6 лет перерыва, в 2017 году легендарный проект "Танцы со звездами" вернулся на телеканал "1+1". В новом сезоне шоу увеличилось количество прямых эфиров и звезд-участников.

      Теги: Новости Украины LifeStyle
      Источник: 24 канал
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