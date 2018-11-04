Павел Вишняков признался, что почувствовал бешеную ревность после танца Юлии Сахневич и Иракли Макацарии. Поэтому актер решил показать еще более горячую постановку, которая заставит всех зрителей забыть о предыдущем танец его возлюбленной. На паркет Павел и Юлия вышли с номером в стиле Венецианского карнавала. Пара станцевала загадочный фьюжн, использовав несколько зеркал и помощь обольстительных танцовщиц.

"Танцы со звездами 2018" 11 выпуск смотреть онлайн – выступление Павла Вишyянкова и Юлии Сахневич

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MONATIK – 31-летний украинский певец Дмитрий Монатик, танцор, автор песен и композитор, который всего за несколько лет покорил украинскую сцену своим новаторским исполнением песен. Дмитрий был участником шоу "X-фактор" , "Танцуют все!" и "Звездный ринг", а также стал судьей 3 сезона проекта "Голос. Дети."

Певец получил множество наград в 2016 и 2017 году, однако одной из его ярчайших страниц творчества в глазах зрителей остался номер-открытие первого полуфинала международного песенного конкурса "Евровидение – 2017", который проходил в этом году в Украине.

Екатерина Кухар – всемирно известная балерина и прима украинского балета Национальной оперы Украины имени Тараса Шевченко. В 2012 году стала заслуженной артисткой Украины. 35-летняя Екатерина прославила украинский балет на весь мир, гастролируя с постановками по странам Европы, Азии и Северной Америки.

2016 года Екатерина Кухар была награждена Орденом княгини Ольги III степени, а 10 июля 2017 года звезда стала судьей пятого сезона телевизионного проекта "Танцы со звездами".

Влад Яма – один из самых известных украинских танцоров и хореографов, который стал финалистом первого сезона телевизионного проекта "Танцы со звездами" с сегодняшней участницей шоу Натальей Могилевской. Танцор также был судьей таких телевизионных проектов как "Танцуют все!" и "Україна має талант".

Влад Яма является обладателем Кубка Украины по бальным танцам, а также является победителем открытого чемпионата Лондона по спортивным танцам среди любителей.

Танцы со звездамиЭто шоу, в котором звездные участники вместе с профессиональными танцорами соревнуются за победу. Танцы оценивают жюри, а также зрители, которые голосуют за любимые пары. Впервые проект "Танцы со звездами" в Украине и на украинском телевидении появился в сентябре 2006 года на телеканале 1+1.



Вышло 4 сезона, после чего шоу больше не транслировали. После 6 лет перерыва, в 2017 году легендарный проект "Танцы со звездами" вернулся на телеканал "1+1". В новом сезоне шоу увеличилось количество прямых эфиров и звезд-участников.