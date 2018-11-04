"Танцы со звездами 2018" 11 выпуск: зажигательные танцы народов мира
Развлекательный телепроект "Танцы со звездами 2018" не прекращает удивлять зрителей. В очередной раз организаторы предложили участникам необычную тему прямого эфира, которую они успешно воплотили в ярких постановках.
В 11 прямом эфире шоу "Танцы со звездами 2018" участники вышли на паркет под мотивами карнавала. Знаменитости продемонстрировали яркие костюмы и эффектные постановки.
Читайте также: "Танцы со звездами 2018" 11 выпуск: кто покинул шоу
Первыми покорять паркет вышли Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева. Поскольку юморист получил наименьшее количество баллов в предыдущем эфире, танцовщица упорно взялась за тренировки, чтобы показать идеальные па.
Знаменитости показали историю правоохранителя, который спасает от нападавших скромную девушку. Яркую постановку Игорь и Илона изобразили в индийском народном танце.
"Танцы со звездами 2018" 11 выпуск смотреть онлайн – выступление Игоря Ласточкина и Илоны Гвоздевой
Едва ли не самой большой загадкой было то, с кем выйдет на паркет Мишель Андраде. Певица призналась, что в течение 2 недель чувствовала себя, как в яме, ведь всегда попадала в зону риска. Однако после лечения Женя Кот вернулся в шоу, что отразилось на их постановке.
Пара выбрала романтический украинский фольк, чем покорили зрителей.
"Танцы со звездами 2018" 11 выпуск смотреть онлайн – выступление Мишель Андраде и Жени Кота
Читайте также: Танцы со звездами 2018: участники второго сезона танцевального шоу
Волнительно к каждому выпуску готовится Денис Беринчик и Екатерина Белявская. По возвращению на паркет пара не намерена проигрывать, поэтому усиленно тренируется к каждому выпуску.
Денис и Катя выбрали нежную румбу, показав постановку в японском стиле. Танцовщица примерила образ обольстительной гейши, а боксер – самого самурая.
"Танцы со звездами 2018" 11 выпуск смотреть онлайн-выступление Дениса Беринчика и Екатерины Белявской