"Танцы со звездами 2018" 2 выпуск: какие пары покинули проект

26 августа на телеканале "1+1" состоялась премьера развлекательного шоу "Танцы со звездами". Зрители с нетерпением ожидали анонсированное шоу и уже во втором выпуске поддерживали своих кумиров смс-сообщениями. Однако, по условиям проекта, танцоры впервые покинули паркет.

Премьера "Танцев со звездами" состоялась 26 августа. К долгожданному дню готовились 14 представителей украинского шоу-бизнеса, которые с нетерпением ждали первого выхода на паркет. По условиям шоу, во второй прямой эфир попали все конкурсанты.

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Оценивали танцы неизменные жюри – тренер "Голоса. Дети" MONATIK, прима-балерина Национальной оперы Екатерина Кухар и хореограф Влад Яма. По правилам шоу, судьи отдавали свои баллы, которые суммирувались с результатами смс-голосованием зрителей.

Но неожиданно проект покинули сразу две пары. Сначала стало известно, что Славу Каминскую и Игоря Кузьменко дисквалифицировали из шоу "Танцы со звездами 2018". Из-за полученной на репетиции травмы спины певица, по советам медиков, не может выходить на паркет. Поэтому танцоры пообещали, что примут участие в следующем сезоне развлекательного шоу.

Публикация от Babaslavka (@babaslavka) 2 Сен 2018 в 7:41 PDT

Кроме этого, по условиям шоу "Танцы со звездами 2018", судьи выбирали между двумя парами, которые в результате голосования звездных экспертов и зрителей получили наименьшее количество баллов. Под угрозой оказались Денис Беринчик и Злата Огневич с партнерами. Монатик отдал свой голос певице, а вот Екатерина Кухар проголосовала за боксера. Влад Яма, чей голос был решающим, предпочел Дениса Беринчика и Екатерину Белявскую.

Поэтому 2 прямой эфир шоу "Танцы со звездами 2018" покинули Злата Огневич и Дмитрий Жук.

Публикация от Танці з зірками на 1+1 (@tanci1plus1) 2 Сен 2018 в 1:06 PDT

"Танцы со звездами 2018" 2 выпуск смотрите онлайн – выступление Златы Огневич и Дмитрия Жука

Видео появится позже

Танцы со звездами

Это шоу, в котором звездные участники вместе с профессиональными танцорами соревнуются за победу. Танцы оценивает жюри, а также зрители, которые голосуют за любимые пары. Впервые проект "Танцы со звездами" в Украине и на украинском телевидении появился в сентябре 2006 года на телеканале 1+1.



Получилось 4 сезона, после чего шоу больше не транслировали. После 6 лет перерыва, в 2017 году легендарный проект "Танцы со звездами" вернулся на телеканал "1+1". В новом сезоне шоу увеличится количество прямых эфиров и звезд–участников – в шоу примет участие 14 пар.