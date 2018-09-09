"Танцы со звездами 2018" 3 выпуск: кто покинул шоу

26 августа на телеканале "1+1" состоялась премьера развлекательного шоу "Танцы со звездами". Неожиданно во время второго прямого эфира проект покинули сразу две пары. Количество участников уменьшилось и 9 сентября.

Как известно, в предыдущем прямом эфире шоу "Танцы со звездами 2018" сразу 2 звездные пары распрощались с проектом. По результатам голосования судей и зрителей, паркет покинули Злата Огневич и Дмитрий Жук. Кроме этого, травма, полученная во время тренировки, помешала Славе Каминской принять участие в шоу. Певица вместе с Игорем Кузьменко так и не вышла на паркет.

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Во время прямого эфира судьи выставили свои баллы участникам. В конце турнирной таблицы оказались Леся Никитюк и Максим Ежов. Однако харизматичную телеведущую спасли зрители, отдав свои голоса за их выступление.

В итоге две пары оказались под угрозой вылета из шоу – Николай Тищенко и Нана, Павел Зибров и Мария Шмелева.

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Зрители отдали значительно больше своих голосов за соблазнительных Николая Тищенко и Нану, поэтому организаторы шоу решили не делать финальное голосование звездных судей.

Павел Зибров признался, что это был большой риск и наслаждение выступать на паркете "Танцы со звездами 2018". Певец добавил, что это был замечательный опыт.

"Танцы со звездами 2018" 3 выпуск смотреть онлайн – выступление Павла Зиброва

Танцы со звездами Это шоу, в котором звездные участники вместе с профессиональными танцорами соревнуются за победу. Танцы оценивает жюри, а также зрители, которые голосуют за любимые пары.



Впервые проект "Танцы со звездами" в Украине и на украинском телевидении появился в сентябре 2006 года на телеканале "1+1". Вышло 4 сезона, после чего шоу больше не транслировали. После 6 лет перерыва, в 2017 году легендарный проект "Танцы со звездами" вернулся на телеканал "1+1". В новом сезоне шоу увеличилось количество прямых эфиров и звезд-участников.