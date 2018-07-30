16:30
30 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
25°C
28°C 20°C
  • вторник
    29°C 20°C
  • среда
    26°C 19°C
  • четверг
    26°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ВАЛЮТА ДТП С HUMMER В КИЕВЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Чеченские игры разума. Миллиардер из трущоб
Вєсті Кремля
19:21, 28 июля
Вести.UA. Жир. Украинский прототип Тэтчер. Телефонный хулиган Ляшко
Вєсті.UA
18:25, 28 июля
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
ВАЛЮТА ДТП С HUMMER В КИЕВЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Танцы со звездами 2018: актер Павел Вишняков обольстительно принял вызов в шоу

38 Читати новину українською
Танцы со звездами 2018: участники 2 сезона Танцы со звездами
Танцы со звездами 2018: участники 2 сезона Танцы со звездами / Фото из соцсетей

Украинский шоу-бизнес охватила танцевальная лихорадка: знаменитости друг за другом оригинально подтверждают участие в шоу "Танцы со звездами". К челенджу присоединился актер кино и театра Павел Вишняков.

 

Слава Каминская с юмором пригласила Павла Вишнякова в проект "Танцы со звездами". Певица из группы "НеАнгелы" решила подготовиться к началу шоу и "украла" ноги балерины. Эту идею ролика продолжил актер Павел Вишняков, который записал довольно обольстительное видео в воде.

Читайте также: Танцы со звездами 2018: участники второго сезона танцевального шоу

Тебе грустно и тоскливо? Это все в прошлом. Этой осенью я войду в твой дом, согрею твое сердце и ты забудешь, что такое одиночество. Вместе со мной ты сможешь все,
– с голым торсом и соблазнительным голосом анонсировал Павел Вишняков.

Знаменитость продемонстрировал свои танцевальные умения, выполнив несколько па из балета. Кроме этого, Павел Вишняков пошутил над роликом Славы Каминской, показав, что вооружился тоже ногами танцовщика балета.

В конце ролика актер передал эстафету певице Мишель Андраде. Сейчас артистка не отреагировала на танцевальный челлендж.

 

Напомним, второй сезон шоу "Танцы со звездами" стартует этой осенью на канале 1+1. Звездными судьями шоу будут Екатерина Кухар, Влад Яма и Дмитрий Монатик. На участие в проекте согласились Маша Ефросинина, Иракли Макацария, Игорь Ласточкин, Денис Беринчик, Анита Луценко, Слава Каминская и Павел Вишняков.

Теги: Новости Украины LifeStyle Кино
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
За хресною ходою українці не помітили новини, яка врятує життя мільйонам
сегодня, 14:56 За хресною ходою українці не помітили новини, яка врятує життя мільйонам
Блог Медіа
Опасности стоматологических кабинетов: как ничем не заразиться
сегодня, 14:15 Опасности стоматологических кабинетов: как ничем не заразиться
Яніна Ткачук
Шварценеггер: изменил жене или нет? Тест
сегодня, 13:18 Шварценеггер: изменил жене или нет? Тест
5 колонна в лице Медведчука уверенно хочет вернуться к власти
сегодня, 12:01 5 колонна в лице Медведчука уверенно хочет вернуться к власти
Семен Кабакаєв
Що треба знати про законопроект щодо зниження акциз на авто: три поширені міфи
сегодня, 11:00 Що треба знати про законопроект щодо зниження акциз на авто: три поширені міфи
Тетяна Острікова
Тимошенко поразила новым стилем: появились фото
 16 февраля 2016 , 11:31
Рыбачук объяснил, почему Порошенко не спешит заканчивать войну на Донбассе
 23 июня 2016 , 21:53 9
Эксперт рассказал, что Путин придумал делать с Донбассом
 8 мая 2016 , 08:01
Появились фото и видео драки польских и украинских фанатов
 21 июня 2016 , 21:10 1
Мэрайя Кэри пришла на вечеринку без юбки (18+)
 28 июня 2016 , 03:40 1
Украинскому певцу позвонили из "ДНР"
 6 марта 2016 , 15:33
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук