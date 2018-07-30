Танцы со звездами 2018: актер Павел Вишняков обольстительно принял вызов в шоу

Украинский шоу-бизнес охватила танцевальная лихорадка: знаменитости друг за другом оригинально подтверждают участие в шоу "Танцы со звездами". К челенджу присоединился актер кино и театра Павел Вишняков.

Слава Каминская с юмором пригласила Павла Вишнякова в проект "Танцы со звездами". Певица из группы "НеАнгелы" решила подготовиться к началу шоу и "украла" ноги балерины. Эту идею ролика продолжил актер Павел Вишняков, который записал довольно обольстительное видео в воде.

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Тебе грустно и тоскливо? Это все в прошлом. Этой осенью я войду в твой дом, согрею твое сердце и ты забудешь, что такое одиночество. Вместе со мной ты сможешь все,

– с голым торсом и соблазнительным голосом анонсировал Павел Вишняков.

Знаменитость продемонстрировал свои танцевальные умения, выполнив несколько па из балета. Кроме этого, Павел Вишняков пошутил над роликом Славы Каминской, показав, что вооружился тоже ногами танцовщика балета.

В конце ролика актер передал эстафету певице Мишель Андраде. Сейчас артистка не отреагировала на танцевальный челлендж.

Допис, поширений Вишняков Павел (@vishniakov_pavel_) 30 Лип 2018 р. о 3:36 PDT

Напомним, второй сезон шоу "Танцы со звездами" стартует этой осенью на канале 1+1. Звездными судьями шоу будут Екатерина Кухар, Влад Яма и Дмитрий Монатик. На участие в проекте согласились Маша Ефросинина, Иракли Макацария, Игорь Ласточкин, Денис Беринчик, Анита Луценко, Слава Каминская и Павел Вишняков.