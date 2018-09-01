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Танцы со звездами 2018: Анита Луценко показала ноги в синяках

35 Читати новину українською
Анита Луценко
Анита Луценко / tv.ua

Фитнес-тренер Анита Луценко, хоть и привыкла к травмам, однако все же показала, насколько травматичными бывают танцы.

Украинские знаменитости готовятся ко второму прямому эфиру популярного шоу "Танцы со звездами 2018", который состоится 2 сентября. Однако артисты не только демонстрируют свои достижения, но и немало синяков. Так, фитнес-тренер Анита Луценко засветила ноги, покрытые синяками.

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Вот к чему приводят танцы – синие ножки,
– отметил партнер Аниты Луценко на паркете Александр Прохоров.

 

Отметим, что это не единственные травмы, которыми уже похвастались звезды. Леся Никитюк неудачно выполнила элемент постановки, а затем повредила себе руку. В течении недели успешная телеведущая носит специальную повязку.

 

А вот певица Слава Каминская вообще оказалась на грани выхода из проекта. Артистка отказалась участвовать в первом эфире "Танцы со звездами 2018" из-за полученной травмы спины. Врачи отметили, что знаменитость не может танцевать как минимум 10 дней. Однако Слава Каминская заверила, что будет делать все возможное, чтобы выйти на паркет во втором выпуске шоу.

 

Теги: Новости Украины LifeStyle
Источник: 24 канал
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