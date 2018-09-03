"Танцы со звездами 2018": чем запомнился 2 выпуск – самые яркие моменты в фото
2 сентября на телеканале "1+1" состоялся 2 выпуск развлекательного шоу "Танцы со звездами". Зрители с нетерпением ожидали анонсированное шоу и поддерживали своих кумиров смс-сообщениями. Воскресное шоу запомнилось не только неожиданным вылетом сразу двух пар, но и яркими фото.
Новый сезон "Танцев со звездами" 2018 обещает быть чрезвычайно интересным. По правилам проекта, в шоу примет участие 14 пар. В форме челленджа звезды в течение 2 месяцев соглашались на участие в проекте. После упорных тренировок знаменитости вышли на паркет в сопровождении профессиональных танцоров.
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Оценивали танцы неизменные жюри – тренер "Голоса. Дети" MONATIK, прима-балерина Национальной оперы Екатерина Кухар и хореограф Влад Яма. По правилам шоу, судьи оценивают танцевальные пары (максимум – 10 баллов), которые суммируются с смс-голосованием зрителей. По итогам голосования каждого эфира одна пара будет покидать проект. По итогам зрительских и судейских голосований, проект покинула пара Златы Огневич и Дмитрия Жука. Также из-за серьезной травмы, была дисквалифицирована пара Славы Каминской и Игоря Кузьменко.
Журналисты проекта "Танцы со звездами" опубликовали несколько ярких фото с выступлений танцевальных пар, которые очаровывают своим талантом и харизмой.
Мишель Андраде и Женя Кот
Павел Зибров и Мария Шмелева
Руслан Сеничкин и Яна Цибульская
Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева
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Павел Вишняков и Юлия Сахневич
Оксана Марченко и Дмитрий Чаплин
Денис Беринчик и Екатерина Белявская
Николай Тищенко и Анастасия Кумейко
Анита Луценко и Александр Прохоров
Иракли Макацария и Яна Заяц
Маша Ефросинина и Макс Леонов
Злата Огневич м Дмитрий Жук
Танцы со звездами
Это шоу, в котором звездные участники вместе с профессиональными танцорами соревнуются за победу. Танцы оценивает жюри, а также зрители, которые голосуют за любимые пары. Впервые проект "Танцы со звездами" в Украине и на украинском телевидении появился в сентябре 2006 года на телеканале 1+1.
Получилось 4 сезона, после чего шоу больше не транслировали. После 6 лет перерыва, в 2017 году легендарный проект "Танцы со звездами" вернулся на телеканал "1+1". В новом сезоне шоу увеличится количество прямых эфиров и звезд-участников – в шоу примет участие 14 пар.