"Танцы со звездами 2018": Иракли Макацария рассекретил свои недостатки

Экс-участник шоу "Холостяк" Иракли Макацария покорил Украину своим шармом. Однако мужчина решил признаться, что он далеко не идеален, как считают поклонницы.

Грузинский продюсер решил сделать откровенное признание при выпуске шоу "Танцы со звездами 2018", в котором он участвует с Яной Заяц. По словам Иракли, он, как и многие мужчины, любит разбрасывать носки и курит.

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"Сегодня я готов рассказать главный свой секрет: я не идеален. Это все имидж, что вокруг меня создается. У меня есть немало минусов: я храплю, разбрасываю носки и уже 12 лет курю! Я не самоуверенный робот, а такой как и вы", – признался Иракли Макацария.

"Танцы со звездами 2018" 9 выпуск смотреть онлайн – признание и выступление Иракли Макацарии

Но несмотря на такое неожиданное признание Иракли Макацария показал хорошую свою черту. Сеть очаровало милое видео, на котором мужчина играет с сыном своей партнерши Яны Заяц. С маленьким Иваном он поборолся на полу, от чего не сдерживал своего счастья.

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