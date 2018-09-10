"Танцы со звездами 2018": как любовь и страсть бушевали в 3 выпуске шоу – фото
9 сентября на телеканале "1+1" состоялся 3 выпуск развлекательного шоу "Танцы со звездами". Зрители с нетерпением ожидали анонсированного шоу и поддерживали своих кумиров смс-сообщениями. Воскресное шоу запомнилось не только неожиданным вылетом пары, но и яркими фото.
Новый сезон "Танцев со звездами" 2018 обещает быть чрезвычайно интересным. По правилам проекта, в шоу примут участие 14 пар. В форме челленджа звезды на протяжении 2 месяцев соглашались на участие в проекте. После упорных тренировок знаменитости вышли на паркет в сопровождении профессиональных танцоров. Пара Златы Огневич и Дмитрия Жука и Павла Зиброва и Марии Шмелевой уже покинули танцевальный проект.
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Оценивало танцы неизменное жюри – тренер "Голоса.Дети" MONATIK, прима-балерина Национальной оперы Екатерина Кухар и хореограф Влад Яма. По правилам шоу, судьи оценивают танцевальные пары баллами (максимум – 10 баллов), которые суммируются с смс-голосованиями зрителей. По итогам голосования каждого эфира одна пара будет покидать проект. По итогам зрительских и судейских голосований проект покинула пара Златы Огневич и Дмитрия Жука. Также из-за серьезной травмы из шоу дисквалифицировали пару Славы Каминской и Игоря Кузьменко.
Журналисты проекта "Танцы со звездами" представили несколько ярких фото с выступлений танцевальных пар, которые завораживали своей страстью и нежностью, поскольку темой третьего прямого эфира была "50 оттенков любви".
Мишель Андраде и Женя Кот
Павел Зибров и Мария Шмелева
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Руслан Сеничкин и Яна Цибульская
Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева
Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева
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Павел Вишняков и Юлия Сахневич
Павел Вишняков и Юлия Сахневич
Павел Вишняков и Юлия Сахневич
Оксана Марченко и Дмитрий Чаплін
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Денис Беринчик и Екатерина Белявская
Николай Тищенко и Анастасия Кумейко
Николай Тищенко и Анастасия Кумейко
Анита Луценко и Александр Прохоров
Анита Луценко и Александр Прохоров
Иракли Макацария и Яна Заец
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Маша Ефросинина и Макс Леонов
Маша Ефросинина и Макс Леонов
Танцы со звездами Это шоу, в котором звездные участники вместе с профессиональными танцорами соревнуются за победу. Танцы оценивает жюри, а также зрители, которые голосуют за любимые пары. Впервые проект "Танцы со звездами" в Украине и на украинском телевидении появился в сентябре 2006 года на телеканале 1+1.
Вышло 4 сезона, после чего шоу больше не транслировали. После 6 лет перерыва, в 2017 году легендарный проект "Танцы со звездами" вернулся на телеканал "1+1". В новом сезоне шоу увеличится количество прямых эфиров и звезд-участников – в шоу примет участие 14 пар.