"Танцы со звездами 2018": как любовь и страсть бушевали в 3 выпуске шоу – фото

9 сентября на телеканале "1+1" состоялся 3 выпуск развлекательного шоу "Танцы со звездами". Зрители с нетерпением ожидали анонсированного шоу и поддерживали своих кумиров смс-сообщениями. Воскресное шоу запомнилось не только неожиданным вылетом пары, но и яркими фото.

Новый сезон "Танцев со звездами" 2018 обещает быть чрезвычайно интересным. По правилам проекта, в шоу примут участие 14 пар. В форме челленджа звезды на протяжении 2 месяцев соглашались на участие в проекте. После упорных тренировок знаменитости вышли на паркет в сопровождении профессиональных танцоров. Пара Златы Огневич и Дмитрия Жука и Павла Зиброва и Марии Шмелевой уже покинули танцевальный проект.

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Оценивало танцы неизменное жюри – тренер "Голоса.Дети" MONATIK, прима-балерина Национальной оперы Екатерина Кухар и хореограф Влад Яма. По правилам шоу, судьи оценивают танцевальные пары баллами (максимум – 10 баллов), которые суммируются с смс-голосованиями зрителей. По итогам голосования каждого эфира одна пара будет покидать проект. По итогам зрительских и судейских голосований проект покинула пара Златы Огневич и Дмитрия Жука. Также из-за серьезной травмы из шоу дисквалифицировали пару Славы Каминской и Игоря Кузьменко.

Журналисты проекта "Танцы со звездами" представили несколько ярких фото с выступлений танцевальных пар, которые завораживали своей страстью и нежностью, поскольку темой третьего прямого эфира была "50 оттенков любви".