14:10
10 сент 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
18°C
21°C 12°C
  • вторник
    22°C 14°C
  • среда
    22°C 12°C
  • четверг
    24°C 13°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Фанатизм от Путина. "Урок" от главы ВТБ
Вєсті Кремля
18:15, 8 сентября
Вєсті.UA. Жир. Математика от Порошенко. Адские замыслы Марченко
Вєсті.UA
19:07, 8 сентября
Восточный экспресс: почему перевозчики беспрепятственно ездят через блокпосты на Донбассе
ЦРУ
09:00, 7 сентября
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Все. Самолет АН-2
Згадати все
17:44, 7 сентября
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ

"Танцы со звездами 2018": как любовь и страсть бушевали в 3 выпуске шоу – фото

45 Читати новину українською
"Танцы со звездами 2018": чем запомнился 3 выпуск
"Танцы со звездами 2018": чем запомнился 3 выпуск / 1plus1.ua/tanci-z-zirkami

9 сентября на телеканале "1+1" состоялся 3 выпуск развлекательного шоу "Танцы со звездами". Зрители с нетерпением ожидали анонсированного шоу и поддерживали своих кумиров смс-сообщениями. Воскресное шоу запомнилось не только неожиданным вылетом пары, но и яркими фото.

Новый сезон "Танцев со звездами" 2018 обещает быть чрезвычайно интересным. По правилам проекта, в шоу примут участие 14 пар. В форме челленджа звезды на протяжении 2 месяцев соглашались на участие в проекте. После упорных тренировок знаменитости вышли на паркет в сопровождении профессиональных танцоров. Пара Златы Огневич и Дмитрия Жука и Павла Зиброва и Марии Шмелевой уже покинули танцевальный проект.

Читайте также: "Танцы со звездами 2018" 3 выпуск: как участники шоу станцевали "50 оттенков любви"

Оценивало танцы неизменное жюри – тренер "Голоса.Дети" MONATIK, прима-балерина Национальной оперы Екатерина Кухар и хореограф Влад Яма. По правилам шоу, судьи оценивают танцевальные пары баллами (максимум – 10 баллов), которые суммируются с смс-голосованиями зрителей. По итогам голосования каждого эфира одна пара будет покидать проект. По итогам зрительских и судейских голосований проект покинула пара Златы Огневич и Дмитрия Жука. Также из-за серьезной травмы из шоу дисквалифицировали пару Славы Каминской и Игоря Кузьменко.

Журналисты проекта "Танцы со звездами" представили несколько ярких фото с выступлений танцевальных пар, которые завораживали своей страстью и нежностью, поскольку темой третьего прямого эфира была "50 оттенков любви".


Мишель Андраде и Женя Кот


Павел Зибров и Мария Шмелева

Читайте также: "Танцы со звездами 2018" 3 выпуск: кто покинул шоу


Руслан Сеничкин и Яна Цибульская


Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева


Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева

Читайте также: "Танцы со звездами 2018" 2 выпуск: какие пары покинули проект


Павел Вишняков и Юлия Сахневич


Павел Вишняков и Юлия Сахневич


Павел Вишняков и Юлия Сахневич


Оксана Марченко и Дмитрий Чаплін

Читайте также: Скандальный Иван Дорн выступил в прямом эфире шоу "Танцы со звездами 2018"


Денис Беринчик и Екатерина Белявская


Николай Тищенко и Анастасия Кумейко


Николай Тищенко и Анастасия Кумейко


Анита Луценко и Александр Прохоров


Анита Луценко и Александр Прохоров


Иракли Макацария и Яна Заец

Читайте также: Травмированный Иракли Макацария на "Танцах со звездами" станцевал с бандажом на шее


Маша Ефросинина и Макс Леонов


Маша Ефросинина и Макс Леонов

Танцы со звездами Это шоу, в котором звездные участники вместе с профессиональными танцорами соревнуются за победу. Танцы оценивает жюри, а также зрители, которые голосуют за любимые пары. Впервые проект "Танцы со звездами" в Украине и на украинском телевидении появился в сентябре 2006 года на телеканале 1+1.

Вышло 4 сезона, после чего шоу больше не транслировали. После 6 лет перерыва, в 2017 году легендарный проект "Танцы со звездами" вернулся на телеканал "1+1". В новом сезоне шоу увеличится количество прямых эфиров и звезд-участников – в шоу примет участие 14 пар.

Теги: Новости Украины LifeStyle Новости культуры Музыка
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Антикорупційне торнадо на українській митниці: що відбувається насправді навколо ДФС
сегодня, 14:00 Антикорупційне торнадо на українській митниці: що відбувається насправді навколо ДФС
Тетяна Острікова
12 шагов успешной продажи недвижимости на вторичном рынке
сегодня, 12:01 12 шагов успешной продажи недвижимости на вторичном рынке
Блог Медіа
Заложники войны: в каждом луганском доме – трагедия разлук и долгожданных встреч
сегодня, 08:40 Заложники войны: в каждом луганском доме – трагедия разлук и долгожданных встреч
Ольга Черненко
Главные новости 9 сентября: детали смертельного ДТП в Одессе, протесты в России и победа сборной
сегодня, 08:06 Главные новости 9 сентября: детали смертельного ДТП в Одессе, протесты в России и победа сборной
Чи вбитий Захарченко насправді, чому падає гривня, автокефалія для України: топ-5 блогів тижня
9 сентября, 22:00 Чи вбитий Захарченко насправді, чому падає гривня, автокефалія для України: топ-5 блогів тижня
Блог Медіа
Тимошенко поразила новым стилем: появились фото
 16 февраля 2016 , 11:31
Рыбачук объяснил, почему Порошенко не спешит заканчивать войну на Донбассе
 23 июня 2016 , 21:53 9
Эксперт рассказал, что Путин придумал делать с Донбассом
 8 мая 2016 , 08:01
Появились фото и видео драки польских и украинских фанатов
 21 июня 2016 , 21:10 1
Мэрайя Кэри пришла на вечеринку без юбки (18+)
 28 июня 2016 , 03:40 1
Украинскому певцу позвонили из "ДНР"
 6 марта 2016 , 15:33
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук