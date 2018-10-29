18:54
29 окт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      КАТАСТРОФА САМОЛЕТА BOEING 737 В ИНДОНЕЗИИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ЭЛИНА СВИТОЛИНА ТАРИФЫ НА ГАЗ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки. Путин – знавец гербов. Песня Гурченко о "мучениках" президента РФ
      Вєсті Кремля
      17:55, 27 октября
      Вести. UA. Жир. Добкин ударился в религию. Новая жертва Гройсмана
      Вєсті.UA
      19:10, 27 октября
      Война за тепло и пытки холодом: как олигархи взяли два города в заложники
      ЦРУ
      09:00, 26 октября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Клубы интернациональной дружбы
      Згадати все
      12:34, 28 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
      КАТАСТРОФА САМОЛЕТА BOEING 737 В ИНДОНЕЗИИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ЭЛИНА СВИТОЛИНА ТАРИФЫ НА ГАЗ

      "Танцы со звездами 2018": как завершился резонансный конфликт Леси Никитюк и Влада Ямы

      241 Читати новину українською
      Танцы со звездами 2018: конфликт Влада Ямы и Леси Никитюк
      Танцы со звездами 2018: конфликт Влада Ямы и Леси Никитюк / РБК

      Популярный проект "Танцы со звездами 2018" отметился несколькими громкими скандалами. Среди них – резонансный конфликт харизматичной Леси Никитюк и хореографа Влада Ямы.

      Однако все расхождения во взглядах участница шоу и звездный судья, видимо, все же оговорили, ведь в 10 прямом эфире "Танцы со звездами 2018" они вместе станцевали эффектную самбу. Допустим, что не случайно организаторы шоу то ли сам Влад Яма выбрал своенравную ведущую в свою команду. В течение недели он бок о бок с Лесей Никитюк тренировался и воочию увидел, насколько знаменитость ответственно подходит к изучению танца.

      Читайте также: "Танцы со звездами 2018": Леся Никитюк написала забавную песню про Влада Яму

      Леся, мы с тобой на этой неделе провели значительно больше времени, чем за все предыдущие годы знакомства. Действительно, танцы даются тебе очень нелегко. Но твое отношение к работе, то, как ты слушаешь замечания, то, как ты пытаешься выполнить, мне очень нравится,
      – отметил Влад Яма.

      Стоит отметить, что свой конфликт Леся и Влад забавно обыграли в постановке. Телеведущая, сыгравшая подданную фараона, откровенно не повиновалась ему в знак протеста. В то же время он не звал ее танцевать.

      Сразу после выступления хореограф отметил, что теперь он с Лесей Никитюк будет дружить, что может свидетельствовать об исчерпании конфликта. После таких слов Влад Яма обнял своенравную звезду, а она забавно вскочила на него.

      "Танцы со звездами 2018" 10 выпуск смотреть онлайн – выступление команды Влада Ямы

       

      Напомним, что в первых эфирах шоу "Танцы со звездами 2018" между Владом Ямой и строптивой Лесей Никитюк вспыхнул конфликт. В третьем прямом эфире телеведущая заявила, что судье надо "закрывать рот". Раньше же Влад Яма сравнил одну из поддержек Леси Никитюк с лестницей, что возмутило не только звезду, но и сеть. Телеведущая отнюдь не собиралась мириться с таким поведением хореографа: она записала видеообращение, в котором назвала комментарии мужчины некорректными. В свою очередь Влад Яма объяснил, что должен не только хвалить танцоров, но и критиковать их.

      Впоследствии именно низкие оценки от членов жюри заставили Лесю Никитюк задуматься об уходе из проекта. Однако безумная поддержка зрителей ен позволила ей сдаться и подвести своих приверженцев.

       

      Теги: Новости Украины LifeStyle Леся Никитюк
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      "Під репресіями Авакова": учасників березневого мітингу під Радою продовжують переслідувати
      сегодня , 17:30 "Під репресіями Авакова": учасників березневого мітингу під Радою продовжують переслідувати
      Єгор Соболєв
      Об'єднані територіальні громади України вийдуть на ринок цінних паперів
      сегодня , 17:01 Об'єднані територіальні громади України вийдуть на ринок цінних паперів
      Віталій Ковач
      Новая Mazda6: больше цвета, больше комфорта
      сегодня , 11:00 Новая Mazda6: больше цвета, больше комфорта
      Школа як магазин: про "безкоштовну" освіту у системі тотального мовчання, цькування і поборів
      сегодня , 16:00 Школа як магазин: про "безкоштовну" освіту у системі тотального мовчання, цькування і поборів
      Дмитро Гнап
      Топ фильмов 2018 года, которые стоит посмотреть каждому
      сегодня , 15:00 Топ фильмов 2018 года, которые стоит посмотреть каждому
      Уляна Корицька
      Тимошенко поразила новым стилем: появились фото
       16 февраля 2016 , 11:31
      Рыбачук объяснил, почему Порошенко не спешит заканчивать войну на Донбассе
       23 июня 2016 , 21:53 9
      Эксперт рассказал, что Путин придумал делать с Донбассом
       8 мая 2016 , 08:01
      Появились фото и видео драки польских и украинских фанатов
       21 июня 2016 , 21:10 1
      Мэрайя Кэри пришла на вечеринку без юбки (18+)
       28 июня 2016 , 03:40 1
      Украинскому певцу позвонили из "ДНР"
       6 марта 2016 , 15:33
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук