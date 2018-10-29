"Танцы со звездами 2018": как завершился резонансный конфликт Леси Никитюк и Влада Ямы

Популярный проект "Танцы со звездами 2018" отметился несколькими громкими скандалами. Среди них – резонансный конфликт харизматичной Леси Никитюк и хореографа Влада Ямы.

Однако все расхождения во взглядах участница шоу и звездный судья, видимо, все же оговорили, ведь в 10 прямом эфире "Танцы со звездами 2018" они вместе станцевали эффектную самбу. Допустим, что не случайно организаторы шоу то ли сам Влад Яма выбрал своенравную ведущую в свою команду. В течение недели он бок о бок с Лесей Никитюк тренировался и воочию увидел, насколько знаменитость ответственно подходит к изучению танца.

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Леся, мы с тобой на этой неделе провели значительно больше времени, чем за все предыдущие годы знакомства. Действительно, танцы даются тебе очень нелегко. Но твое отношение к работе, то, как ты слушаешь замечания, то, как ты пытаешься выполнить, мне очень нравится,

– отметил Влад Яма.

Стоит отметить, что свой конфликт Леся и Влад забавно обыграли в постановке. Телеведущая, сыгравшая подданную фараона, откровенно не повиновалась ему в знак протеста. В то же время он не звал ее танцевать.

Сразу после выступления хореограф отметил, что теперь он с Лесей Никитюк будет дружить, что может свидетельствовать об исчерпании конфликта. После таких слов Влад Яма обнял своенравную звезду, а она забавно вскочила на него.

"Танцы со звездами 2018" 10 выпуск смотреть онлайн – выступление команды Влада Ямы

Напомним, что в первых эфирах шоу "Танцы со звездами 2018" между Владом Ямой и строптивой Лесей Никитюк вспыхнул конфликт. В третьем прямом эфире телеведущая заявила, что судье надо "закрывать рот". Раньше же Влад Яма сравнил одну из поддержек Леси Никитюк с лестницей, что возмутило не только звезду, но и сеть. Телеведущая отнюдь не собиралась мириться с таким поведением хореографа: она записала видеообращение, в котором назвала комментарии мужчины некорректными. В свою очередь Влад Яма объяснил, что должен не только хвалить танцоров, но и критиковать их.



Впоследствии именно низкие оценки от членов жюри заставили Лесю Никитюк задуматься об уходе из проекта. Однако безумная поддержка зрителей ен позволила ей сдаться и подвести своих приверженцев.