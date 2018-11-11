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      "Танцы со звездами 2018" 12 выпуск: какая пара покинула проект

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      "Танцы со звездами 2018" 12 выпуск: кто покинул шоу
      "Танцы со звездами 2018" 12 выпуск: кто покинул шоу / 24 канал

      Бороться за шанс попасть в полуфинал шоу "Танцы со звездами 2018" остались 5 звездных пар. 11 ноября они вышли на паркет с постановками, которые покорили зрителей.

      Участники шоу "Танцы со звездами 2018" демонстрировали сложные поддержки и потрясающие номера под песни в исполнении знаменитых артистов. Кроме этого, в течение недели пары изучили еще один сверхсложный танец.

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      Эффектные номера повлияли на оценки звездных судей и голосование зрителей, которые и определили, какая пара покинула паркет в шаге от полуфинала. В зоне риска оказались Леся Никитюк и Максим Ежов, Мишель Андраде и Женя Кот, Павел Вишняков и Юлия Сахневич.

      Харизматичная телеведущая в очередной раз поставила рекорд на проекте "Танцы со звездами 2018". Леся Никитюк и Максим Ежов впервые попали в зону риска. Хоть участники получили низкие оценки от судей, их спасли телезрители, отдав большое количество голосов.

       

      Танец за жизнь танцевали Павел Вишняков и Юлия Сахневич, Мишель Андраде и Женя Кот. Пары показали одну из постановок, после чего началось долгожданное голосование звездных судей. Монатик отдал свой голос за певицу, Екатерина Кухар – за актера. Потому Влад Яма должен был решить, кто же покинет шоу в шаге от финала. Хореограф проголосовал за Павла Вишнякова и Юлию Сахневич.

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      В шаге от полуфинала шоу покинули Мишель Андраде и Женя Кот. Певица призналась, что на проекте она очень изменилась. Несмотря на все трудности, артистка вместе со своим партнером показала отличный результат, поэтому, по словам Мишель, ей не стыдно стоять на паркете.

      "Танцы со звездами 2018" 12 выпуск смотреть онлайн – объявление результатов

      Видео будет позже

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      Танцы со звездами Это шоу, в котором звездные участники вместе с профессиональными танцорами соревнуются за победу. Танцы оценивает жюри, а также зрители, которые голосуют за любимые пары. Впервые проект "Танцы со звездами" в Украине и на украинском телевидении появился в сентябре 2006 года на телеканале 1+1.

      Вышло 4 сезона, после чего шоу больше не транслировали. После 6 лет перерыва, в 2017 году легендарный проект "Танцы со звездами" вернулся на телеканал "1+1". В новом сезоне шоу увеличилось количество прямых эфиров и звезд-участников.

      Теги: Новости Украины LifeStyle
      Источник: 24 канал
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