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      "Танцы со звездами 2018" 9 выпуск: кто покинул шоу

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      "Танцы со звездами 2018" 9 выпуск: кто покинул шоу
      "Танцы со звездами 2018" 9 выпуск: кто покинул шоу / 24 Канал

      Популярное шоу "Танцы со звездами 2018" продолжает поражать Украину. За участниками проекта активно следят в сети и болеют во время вечернего голосования. Однако, по условиям шоу, одна пара все же должна покинуть паркет.

      Восьмой прямой эфир шоу "Танцы со звездами 2018" стал самым непредсказуемым. Так как Оксана Марченко покинула проект, в шоу вернулись Денис Беринчик и Екатерина Белявская. Кроме этого, ни одна пара не покинула паркет, затем в течение недели участники готовились к следующему выпуску.

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      Организаторы шоу подготовили яркую тему эфира – "Цирк". Звезды и их партнеры вышли на паркет и ошеломили всех зрителей эффектными постановками. Однако, согласно условиям развлекательного проекта, одна пара все же должна распрощаться с шоу.

      Но участников шоу потрясли еще одним большим сюрпризом – организаторы решили добавить к результатам голосования те голоса, которые зрители отдавали в 8 прямом эфире. Кроме этого, две пары, которые окажутся в зоне риска, должны будут станцевать "за жизнь".

      По результатам голосования, в 9 прямом эфире под угрозой оказались Денис Беринчик и Екатерина Белявская, Руслан Сеничкин и Яна Цибульская.

       

      Участники станцевали за "жизнь" свои эффектные выступления. По результатам судейского голосования, шоу покинули Руслан Сеничкин и Яна Цибульская. Пара уже 5 эфиров подряд попадала в зону риска, а сам телеведущий признался, что выходит на паркет только из-за своей партнерши.

      Читайте также: "Танцы со звездами 2018" 8 выпуск: неожиданные сюрпризы от участников и организаторов шоу

      За время участия в шоу Руслан Сеничкин достиг немалых результатов – он лишился 17 килограммов и стал более пластичным.

      "Я отказывался от этого проекта, однако не жалею. Спасибо Яне Цибульской. Ты мой наставник и бог на паркете", – заявил Руслан Сеничкин.

      "Танцы со звездами 2018" 9 выпуск смотреть онлайн – выступление Руслана Сеничкина и Яны Цыбульской

      Танцы со звездами

      Это шоу, в котором звездные участники вместе с профессиональными танцорами соревнуются за победу. Танцы оценивает жюри, а также зрители, которые голосуют за любимые пары. Впервые проект "Танцы со звездами" в Украине и на украинском телевидении появился в сентябре 2006 года на телеканале 1+1.

      Вышло 4 сезона, после чего шоу больше не транслировали. После 6 лет перерыва, в 2017 году легендарный проект "Танцы со звездами" вернулся на телеканал "1+1". В новом сезоне шоу увеличилось количество прямых эфиров и звезд-участников.

      Теги: Новости Украины LifeStyle
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 22 октября
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