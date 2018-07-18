Танцы со звездами 2018: Маша Ефросинина смешно ответила на вызов Иракли Макацария

Украинская телеведущая Маша Ефросинина отреагировала на вызов принять участие в новом сезоне шоу "Танцы со звездами". Звезда согласилась составить конкуренцию одному из холостяков – Иракли Макацарии.

В сети стартовала одна из самых интересных эстафет: звезды друг другу бросают вызов для участия в проекте "Танцы со звездами". Первым участником популярного шоу стал бизнесмен и продюсер Иракли Макацария, который приобщил Машу Ефросинину в #танціззіркамиchallenge.

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Ответ украинской телеведущей не задержался. Маша Ефросинина согласилась стать участницей шоу, объявив об этом в соцсети. Для этого звезда, одетая в национальную грузинскую одежду, станцевала под зажигательную мелодию лезгинки.

Иракли Макацария передал мне вызов на участие в громком шоу страны – "Танцы со звездами". Он, наверное, думает, что если ни одна женщина на территории Грузии и Украины ему не отказала, то и я этого не сделаю ... Правильно думает! Поэтому я принимаю вызов Иракли,

– забавно призналась Маша Ефросинина.

Кроме этого, телеведущая объяснила, почему она решила согласиться. По словам Маши Ефросининой, она всегда хотела профессионально танцевать, поэтому это возможность для нее воплотить давнюю мечту.

Допис, поширений Masha Efrosinina (@mashaefrosinina) 18 Лип 2018 р. о 2:57 PDT

Стоит отметить, что Иракли и Маша – не единственные участники шоу. Телеведущая передала челлендж другой украинской знаменитости – боксеру Денису Беринчику. Сейчас спортсмен не прокомментировал вызова.

Напомним, второй сезон шоу "Танцы со звездами" стартует этой осенью на канале 1 + 1. Звездными судьями шоу будут Екатерина Кухар, Влад Яма и Дмитрий Монатик. Маша Ефросинина анонсировала, что новый сезон танцевального проекта станет самым эмоциональным в истории шоу.