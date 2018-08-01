Танцы со звездами 2018: Мишель Андраде станцевала зажигательное латино для ролика

Известная певица из творческой команды Потапа – Мишель Андраде – приняла участие в #танціззіркамиchallenge. Вокалистка записала романтическое видео, в котором станцевала зажигательное латино.

Шоу-бизнес продолжает поражать танцевальная лихорадка. Вокалисты, спортсмены и актеры друг за другом соглашаются на участие в новом сезоне шоу "Танцы со звездами". Однако делают это оригинально, записывая видео и передавая эстафету другому.

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После соблазнительного ролика Павла Вишнякова вызов приняла романтическая Мишель Андраде. Девушка станцевала зажигательное латино и говорила в ролике на испанском языке.

Amigos, делайте музыку громче, потому что я принимаю # танціззіркаміchallenge от Павла Вишнякова. В моей душе сплелись ритмы горячей латыни и украинского гопака, и я рада, что смогу делиться своими эмоциями со зрителями на главном паркете страны,

– написала Мишель Андраде.

В конце ролика певица передала эстафету ресторатору Николаю Тищенко, который пока не отреагировал на вызов.

Допис, поширений Michelle Andrádе (@mishvirmish) 1 Сер 2018 р. о 3:00 PDT

Напомним, второй сезон шоу "Танцы со звездами" стартует этой осенью на канале 1 + 1. Звездными судьями шоу будут Екатерина Повар, Влад Яма и Дмитрий Монатик. На участие в проекте согласились Маша Ефросинина, Иракли Макацария, Игорь Ласточкин, Денис Беринчик, Анита Луценко, Слава Каминская и Павел Вишняков.