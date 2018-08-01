Танцы со звездами 2018: названа дата первого прямого эфира шоу

"Танцы со звездами" стали одним из самых ожидаемых проектов 2018 года. Авторы шоу постепенно рассекречивают имена участников шоу и уже назвали дату первого прямого эфира.

Звездный челлендж, который распространяется в сети, привлек немалое внимание сторонников танцевального шоу. Актеры, спортсмены, вокалисты и бизнесмены оригинально соглашаются на участие в телепроекте, передавая друг другу эстафету. На данный момент стали известны имена 8 из 14 участников "Танцы со звездами".

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Сейчас в Челендже приняли участие Маша Ефросинина, Иракли Макацария, Игорь Ласточкин, Денис Беринчик, Анита Луценко, Слава Каминская, Павел Вишняков и Мишель Андраде. Все знаменитости по-особенному приняли вызов, поэтому выйдут на паркет вместе с опытными партнерами. Стоит отметить, что несколько участников шоу не имеют хореографического опыта, поэтому вынуждены упорно трудиться, чтобы воспроизвести все па.

Оценивать старания звезд будут судьи "Танцы со звездами" – Екатерина Кухар, Влад Яма и Дмитрий Монатик. Как сообщает ТСН, первый выпуск шоу зрители смогут увидеть 26 августа в 21:00.

Допис, поширений Танці з зірками на 1+1 (@tanci1plus1) 13 Чер 2018 р. о 5:55 PDT

Авторы проекта анонсировали, в "Танцах со звездами" примут участие вдвое больше участников, чем в предыдущем сезоне. Всего 14 звезд будут бороться за победу в телепроекте. Вместе с украинскими селебритиз выступит финалист американских Dancing with the stars и номинант премии Emmy Дмитрий Чаплин, чей талант уже покорил мир.