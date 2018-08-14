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Танцы со звездами 2018: Павел Зибров ответил на популярный челендж

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Танцы со звездами 2018: участники проекта
Танцы со звездами 2018: участники проекта / Фото из свободных источников

Украинский певец Павел Зибров получил эстафету от телеведущей Оксаны Марченко. Выждав несколько дней, артист все же опубликовал ответ относительно участия в популярном шоу "Танцы со звездами".

Поклонники "Танцев со звездами" затаили дыхание, ведь уже скоро состоится премьера телепроекта. В то же время в сети продолжается звездный челендж, в котором знаменитости соглашаются или отказываются от участия во втором сезоне шоу.

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Сейчас свой ответ на эстафету дал певец Павел Зибров. Мужчина не сразу принял вызов от телеведущей Оксаны Марченко: прошло несколько дней после приглашения в шоу, когда Павел Зибров все же подтвердил свое участие в "Танцах со звездами". В ролике артист доказал, что еще есть "порох в пороховницах" и готов выйти на паркет.

 

В конце ролика Павел Зибров передал эстафету телеведущей Валентине Хамайко. Такой выбор изрядно удивил поклонников шоу, ведь женщина сейчас беременна.

Напомним, что второй сезон шоу "Танцы со звездами" стартует 26 августа на канале 1+1. Звездными судьями шоу будут Екатерина Кухар, Влад Яма и Дмитрий Монатик. На участие в проекте согласились Маша Ефросинина, Иракли Макацария, Игорь Ласточкин, Денис Беринчик, Анита Луценко, Слава Каминская, Павел Вишняков, Мишель Андраде, Николай Тищенко, Леся Никитюк, Злата Огневич, Оксана Марченко и Павел Зибров.

Теги: Новости Украины LifeStyle Музыка
Источник: 24 Канал
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