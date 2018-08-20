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Танцы со звездами 2018: появились первые кадры после травмы Славы Каминской

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Танцы со звездами 2018: участники проекта
Танцы со звездами 2018: участники проекта / Единственная

Во время репетиции шоу "Танцы со звездами" Славу Каминскую госпитализировали. Звезда записала видео сразу после падения.

Как ранее сообщал LifeStyle 24 вокалистка группы "НеАнгелы" получила серьезную травму во время подготовки к прямым эфирам шоу "Танцы со звездами". Слава Каминская упала вместе со своим партнером, когда танцовщики исполняли поддержку. Как утверждает сама артистка, она не понимает, как это произошло, ведь эти танцевальные па выполняла не впервые.

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В результате падения Слава Каминская серьезно травмировалась. Звезду сразу госпитализировали в столичную больницу. Медики посоветовали Славе не давать нагрузку на спину и удержаться от танцев хотя бы 10 дней. Несмотря на такие советы врачей певица заверила, что все же выйдет на паркет 26 августа.

 

В сети опубликовали видео, на котором Слава Каминская едва говорит. Звезда признается, что чувствует страшную боль в спине и боится, что она сломала позвоночник. Видео артистка сделала до приезда медиков.

Только я упала во время поддержки, причем лежу и едва дышу. Не знаю, сломала я себе что-то или нет. На самом деле боюсь встать. Больно даже думать,
– со слезами рассказала Слава Каминская.

 

После обследования в госпитале медики поставили певице диагноз – ушиб грудной клетки,

Теги: Новости Украины LifeStyle Лечение
Источник: 24 Канал
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